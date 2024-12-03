Бузова о чувствах к Майами: «Отношусь к этому как к чему-то очень священному»

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Страстный поцелуй артистов на концерте не дает покоя поклонникам. Так вместе они или нет?

Поющая телеведущая Ольга Бузова и ее коллега по цеху Олег Майами так и не признались, что их связывают романтические отношения. Оба утверждают, что просто работают вместе и нежно дружат, но некоторые поступки намекают на обратное.

Например, страстный поцелуй, в котором слились звезды на одном из концертов Бузовой. Кроме того, артисты часто появляются вместе на светских мероприятиях. И выглядит это не просто как пиар совместного трека.

Олег Майами в своих интервью говорил, что не встречается с Бузовой. Серьезных отношений, мол, нет, но в течение многих лет они находятся рядом. Как известно, оба — выходцы из реалити-шоу «Дом-2». Так что поцелуй между ними, по словам певца, обычное дело, а вовсе не доказательство большой любви.

Когда Ольга и Олег представляли новый трек на радио «Восток», Бузова в очередной раз обратила внимание на свое стремление хранить в тайне личную жизнь. Потому что счастье, по ее мнению, любит тишину. И тут же повела себя довольно противоречиво, разоткровенничавшись о чувствах к Майами.

«Мы впустили людей в наши сердца, а я отношусь к этому как к чему-то очень священному. Я думаю, что Олег тоже, потому что мы всегда очень стесняемся, когда нам задают вопросы друг про друга», — заявила певица.

Тут и коллега подлил масла в огонь. Признался, что устал от светских тусовок и давно хочет отстраниться от общества селебрити. В его жизни теперь есть та, с которой хочется проводить все время, а на счету буквально каждый час. Имени таинственной дамы, увы, не назвал.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему бывшая спутница Олега Майами Айза-Лилуна Ай недовольна Ольгой Бузовой.