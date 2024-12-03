«Я благодарна ей за жизнь»: Волочкова трогательно поздравила маму с днем рождения
Анастасия Волочкова поздравила маму с днем рождения
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Матери балерины исполнилось 74 года.
Мама балерины Анастасии Волочковой Тамара Владимировна отпраздновала день рождения. Ей исполнилось 74 года.
По этому случаю заслуженная артистка России опубликовала совместные фото разных лет в своем Telegram-канале, снабдив их трогательной подписью.
«Я благодарна ей за жизнь, за все, за тот путь испытаний и противодействий, который мы прошли вместе стойко и с честью. Если кто-то знаком с моей мамой, буду искренне рада, если вы напишите ей в этот день пару добрых слов. Вместе мы сила», — написала Волочкова в своем Telegram-канале.
Анастасия Волочкова опубликовало фото с мамой в своем Telegram-канале.
По словам балерины, ее мама начала праздновать знаменательную дату в кругу друзей в Санкт-Петербурге.
В ноябре Волочкова рассказала о подробностях своего нового романа. Она назвала своего избранника молодым, интересным, красивым и сексуальным. По словам балерины, это медийная персона, но имя мужчины так и осталось в тайне.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова похвасталась уникальным подарком от Николая Баскова — она продемонстрировала туфли на высоком каблуке, полностью покрытые разноцветными перьями. Балерина использовала эту уникальную обувь в одном из своих выступлений для образа непобедимой жар-птицы.