«Я благодарна ей за жизнь»: Волочкова трогательно поздравила маму с днем рождения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Матери балерины исполнилось 74 года.

Мама балерины Анастасии Волочковой Тамара Владимировна отпраздновала день рождения. Ей исполнилось 74 года.

По этому случаю заслуженная артистка России опубликовала совместные фото разных лет в своем Telegram-канале, снабдив их трогательной подписью.

«Я благодарна ей за жизнь, за все, за тот путь испытаний и противодействий, который мы прошли вместе стойко и с честью. Если кто-то знаком с моей мамой, буду искренне рада, если вы напишите ей в этот день пару добрых слов. Вместе мы сила», — написала Волочкова в своем Telegram-канале.

Анастасия Волочкова опубликовало фото с мамой в своем Telegram-канале. Фото: Telegram/Анастасия Волочкова/volochkova_anastasiya

По словам балерины, ее мама начала праздновать знаменательную дату в кругу друзей в Санкт-Петербурге.

В ноябре Волочкова рассказала о подробностях своего нового романа. Она назвала своего избранника молодым, интересным, красивым и сексуальным. По словам балерины, это медийная персона, но имя мужчины так и осталось в тайне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова похвасталась уникальным подарком от Николая Баскова — она продемонстрировала туфли на высоком каблуке, полностью покрытые разноцветными перьями. Балерина использовала эту уникальную обувь в одном из своих выступлений для образа непобедимой жар-птицы.