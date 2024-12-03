Монетка за миллионы: самые дорогие и тяжелые десять тысяч рублей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Лимитированная серия может привлечь инвестиции россиян.

Россиянам предложили инвестировать в самую дорогую монету страны. Центробанк выпустил новую золотую серию с Георгием Победоносцем.

Монета номиналом в десять тысяч рублей, ее вес — одна тысяча граммов, а по стоимости она превысит десять миллионов рублей. Ценности добавляет еще и то, что их всего выпустят сто штук.

Вторая монета номиналом 200 рублей — весом чуть более 31 грамма и тиражом в десять тысяч штук. Купить их можно, например, в «Гознаке».

В ноябре стало известно, что в скором будущем монеты могут полностью уйти из денежного оборота в России. Об этом заявлял глава комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Рубль, обладающий статусом национальной валюты, должен сохраниться в обороте в качестве денежной единицы соответствующего номинала, но пока не ясно, останется ли он монетой или станет бумажной купюрой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рост обращения пятитысячных купюр в стране объясняется массовым переходом на безналичный расчет.