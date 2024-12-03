«Живут мозгами, а не желудком»: Путин встретился с молодыми учеными

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Специалисты поразили главу государства неожиданными аналогиями.

Финансирование отечественной науки может достичь двух процентов ВВП даже раньше запланированного 2030 года. Такую возможность не исключил Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.

Они только вернулись с международного конгресса в Сириусе. И вопросов, а также вызовов, стоящих перед наукой, которые они хотели бы обсудить с главой государства, накопилось немало. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Президент, конечно, знает порядок и тематику выступлений, но изрядная доля импровизации в докладах молодых ученых все же присутствовала. Владимир Путин немало удивился, когда услышал вот такое.

«Сперматозоиды знают, куда плыть. Так считают все. Но это неправда. В науке то же самое», — сказала директор Института биологии и биомедицины ННГУ Мария Ведунова.

«Знают или не знают, но плывут куда надо», — ответил глава государства.

Этой аналогией биолог Мария Ведунова хотела привлечь внимание к вечной дилемме: какая наука важнее — фундаментальная или прикладная.

«Человек, который делает открытие, он обычно его не осознает. Приходит сотый, обобщает знания предыдущих, создавая новые концепции, и двигает человечество на ступеньку выше», –добавила Ведунова.

Впрочем, в эпоху стремительного развития искусственного интеллекта некоторыми плодами исследований можно воспользоваться уже сейчас.

«Мы подготовили сервис синхронного перевода на базе ИИ», — отметил сотрудник Центра ИИ «Сбербанка» Антон Вышинский.

Синхронный перевод от роботов лингвистов опробовали на четвертом конгрессе молодых ученых, который недавно прошел в Сириусе. Это по его итогам встреча. В нем приняли участие более 7000 человек из 85 регионов, включая новые, и 63 иностранных государств. Возраст участников — от шести до 87 лет, средний — 33 года. Это к вопросу о молодых кадрах в отрасли, который тем не менее пока открыт.

«В ближайшие три года мы должны подготовить специалистов в области инженерного дела, это миллион человек, до конца или к 30 году эта цифра должна вырасти почти до двух миллионов, 1800 тысяч человек», — заявил Путин.

Каждый из тех, кто держал слово, так же самозабвенно увлечен своей сферой. В Ново-Огареве собрались узкие специалисты самого широкого спектра областей: от ядерной физики и квантовых технологий до биомедицины и гуманитарных наук. Именно эти люди в деталях представляют, как мир должен выглядеть завтра, и делают все возможное для ускорения прогресса уже сейчас.

Например, Александр Бобрышев запустил в Воронеже собственное производство станков с помощью искусственного интеллекта.

«Нам пришлось разработать свой материал базовых частей, применить ИИ при проектировании, и мы получили компактную производительную машину, которая занимает в четыре раза меньше места», — рассказал Бобрышев.

Любовь к науке начинается со школьной скамьи. И Александр Гасников наглядно продемонстрировал, как ее можно прививать. Правда, немного перенервничал.

И каждый из тех, кто сегодня держал слово — так же самозабвенно увлечен своей сферой.

В Ново-Огарево сегодня узкие специалисты самого широкого спектра областей: от ядерной физики и квантовых технологий до биомедицины и гуманитарных наук. Именно эти люди в деталях представляют, как именно должен выглядеть мир завтра и делают все возможное для ускорения прогресса уже сейчас.

Максим Патрушев посвятил жизнь генетике. Он работает в Курчатовском институте и уверен: генные исследования — ключ к освоению природоподобных технологий.

«Это селекция в растениях, это животноводство, это промышленные биотехнологии, это медицина. То есть мы создаем новые лекарства. Мы сейчас создаем уже эффективнее, гораздо быстрее, чем наши партнеры в других странах, новые сорта растений и так далее», — сказал руководитель Курчатовского геномного центра НИЦ «Курчатовский институт» Максим Патрушев.

Татьяна Поливанова недавно вернулась из экспедиции по Арктике и восточным морям.

Научные исследования — это прежде всего инвестиция, и вопрос финансирования — ключевой. В апреле президент поручил правительству увеличить к 2030 году расходы на научную работу до двух процентов от ВВП. То есть почти в четыре раза. А на встрече уточнил: этого показателя можно достичь и раньше.

«Зарплата — одна из составляющих, которая заставляет молодых людей идти в науку. Но не главное, конечно. Важно — база, лаборатории, оборудование, общественный престиж в обществе. Вот это главное для людей, которые живут мозгами, а не желудком. Но материальная составляющая — очень важная вещь. И жилье, и уровень заработной платы. Над этим, конечно, надо работать. И мы обязательно будем это делать», — пообещал президент.

А еще Владимир Путин оценил ироничное название мероприятия, которое организовали ученые, чтобы как раз обсудить вопросы финансирования.

«Деньги есть, но вы учитесь». Дмитрий Анатольевич подойдет сейчас как раз, у нас встреча с ним», — сказал российский лидер.

Запланированы и новые встречи с учеными: Владимира Путина, например, пригласили на конференцию по искусственному интеллекту. Подобные мероприятия важны хотя бы потому, что научные прорывы рождаются на стыке разных дисциплин, и, встречаясь, ученые могут обмениваться идеями. А государство сделает все, чтобы лучшие из них были воплощены в жизнь.