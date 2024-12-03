Роман Костомаров рассказал о жизни с протезами: «Они как костюм на выход»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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После всех испытаний спортсмен вернулся на лед и в шоу-бизнес.

Прославленный российский фигурист Роман Костомаров, лишившийся конечностей в результате долгой болезни, вернулся на лед и на экраны, он активно работает и покоряет новые высоты. В интервью журналистам издания Газета.ру спортсмен рассказал, как живет с протезами рук и ног.

Костомаров сегодня входит в состав жюри передачи «Ледниковый период», прежде он был участником этого шоу. Кроме того, он выступает в качестве интервьюера в своем Rutube-шоу приглашает на беседу знаменитостей. Впереди его также ждет работа в одном из новых телевизионных проектов в качестве ведущего.

Врачей фигурист, по собственным словам, сейчас не посещает. За медицинской помощью он привык обращаться только если есть повод — если беспокоят конкретные симптомы. Таковых пока, к счастью, не наблюдается. Он тренируется самостоятельно четыре раза в неделю и старается вести активный образ жизни. Что касается жизни с протезами, пользуется ими он избирательно.

«Если говорить про протезы ног, то, конечно, я ими пользуюсь постоянно. Для человека, который хочет двигаться, ходить, это действительно спасение. А что касается рук, то они в большей степени как костюм на выход: надеваю их только на мероприятия и на съемки, в быту не пользуюсь совсем», — рассказал Костомаров.

Фигурист был госпитализирован в начале прошлого года с пневмонией. Состояние звездного пациента ухудшалось, врачам пришлось ввести его в состояние медикаментозной комы. На фоне болезни у него начались проблемы с кровообращением, из-за сепсиса и прогрессирующей гангрены ему ампутировали части конечностей. Прогнозы были неутешительными, но спортсмен пошел на поправку, уже в августе 2023-го он вышел на лед, а в декабре провел первую полноценную тренировку на коньках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал истории известных людей с протезами конечностей.