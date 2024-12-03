Состоялось первое заседание по иску пострадавшей от ботулизма к «Самокату»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Женщина требует компенсации от компании, так как ее здоровью нанесен непоправимый вред

Состоялось первое по существу судебное заседание по иску пострадавшей от ботулизма Нелли Матвеевой к «Самокату». Как сообщает корреспондент «Известий», присутствовавший на слушании, женщина требует компенсации морального вреда, конкретная сумма публично не называется.

Известно, что компания «Умный ритейл» (бренд «Самокат») предлагала мировое соглашение, но его условия, а именно объем выплаты, пострадавшую не устроили. Заседание отложено на 18 декабря, так как в деле появилось третье лицо — ООО «Локалкитчен».

Как рассказала Нелли Матвеева, с ботулизмом врачи сталкиваются крайне редко, поэтому ей долго не могли поставить корректный диагноз. С первыми симптомами ее направляли к разным узким специалистам, также проверяли версию инфаркта. Только когда состояние стало критическим, а в прессе заговорили о других случаях ботулизма, медики вышли на верный курс и смогли реанимировать женщину.

По словам Матвеевой, полностью восстановиться она так и не смогла. Пострадавшая мучается бессонницей, проблемами с мочеиспусканием, когнитивными нарушениями и провалами в памяти. Кроме того, высок риск рецидива побежденной ранее онкологии. Представитель истицы — Нарык Маркарян, в его юридическую компанию Destra Legal обратились еще три человека после отравления едой из «Самоката». Ситуация со здоровьем Нелли — самая тяжелая.

Маркарян заявил, что коллективный иск пострадавшие подавать не планируют. «Самокат» выплачивает денежные компенсации и всеми силами стремится разобраться с каждым случаем в досудебном порядке. С Матвеевой договориться компании не удалось.

Массовые отравления в России

Вспышки ботулизма произошли в июне текущего года в Москве, Московской области, Татарстане и Нижегородской области, у всех обратившихся за медицинской помощью накануне в меню был готовый салат от «Кухни на районе». Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла об изъятии из оборота 250 тонн потенциально опасной продукции. Фасоль, входившая в рецепт, была привезена из-за границы. Готовившее блюдо предприятие в подмосковной Балашихе закрыто. Пострадали 415 человек, двое скончались.

Также было навсегда закрыто предприятие в Балашихе, занимавшееся этим блюдом. В результате вспышки ботулизма пострадали 415 человек, двое умерло. Уголовные дела по факту массовых отравлений контролируют сотрудники главка Следственного комитета (СК) России. Задержаны гендиректор «Локалкитчен» Антон Лозин, руководитель отдела качества «Локалкитчен» Елена Машкова, руководитель компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин и повар «Савон-К» Карим Норматов.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, в Дагестане женщина заразилась ботулизмом после похода к косметологу.