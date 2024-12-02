Королевская драма: Кейт Миддлтон беспокоится за судьбу сына

Кейт Миддлтон не может решить, в какую школу определить принца Джорджа

Фото: www.globallookpress.com/Pool

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Принц и принцесса Уэльские могут поссориться, решая, где будет учиться их чадо, когда подрастет.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон переживает из-за будущего своего сына Джорджа. Об этом сообщает портал The Mirror со ссылкой на королевского эксперта Кэти Николл.

Она отметила, что супругам Уэльским в скором времени предстоит принять решение, где продолжит обучение их сын. Кейт Миддлтон не хочет разлучать малыша с братом и сестрой. Принц Уильям, напротив, настаивает, чтобы их 11-летний наследник поступил в элитную школу-интернат для мальчиков в Итоне.

«У Уильяма остались очень теплые воспоминания об Итоне, учреждение имеет долгую историю, неразрывно связанную не просто с аристократией, но и конкретно с членами королевской семьи», — отметила Николл.

По информации другого инсайдера, принцу Джорджу больше нравится идеи папы. И это расстраивает Кейт Миддлтон.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кейт Миддлтон сделала эмоциональное признание в преддверии рождественской службы. В пятницу, 6 декабря, она планирует разослать особое письмо присутствующим на мероприятии в Вестминстерском аббатстве.