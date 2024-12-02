В Ленобласти задержали хакеров, оформлявших займы на россиян через Госуслуги

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

От действий злоумышленников пострадали сотни жителей по всей стране.

В Ленинградской области задержали группу хакеров, от которой пострадали сотни жителей по всей стране. Аферисты взламывали чужие аккаунты на портале Госуслуг, а затем брали на людей займы и кредиты. Сколько они успели заработать таким образом, еще предстоит подсчитать.

Во время обысков в одной из квартир в Гатчинском районе, которая стала по совместительству и офисом преступной группы, полицейские нашли компьютеры, SIM-карты и базу данных с учетными записями клиентов банков. С подозреваемых взяли подписку о невыезде.

Ранее 5-tv.ru писал, что русские хакеры из RaHDit открыли информацию о призыве в ряды ВСУ больных ВИЧ. Данные были опубликованы для демонстрации потенциала этой категории мобилизованных украинцев, а также как предупреждение о возможной угрозе от зараженных пленных и беженцев с той стороны фронта. При этом уже сообщалось прежде, что в ВСУ призывают больных ВИЧ и туберкулезом. В Минобороны Украины признали, что не исключают возможности мобилизации таких людей. Основным критерием является функциональность человека, а пригодность будет определяться стадией заболевания.