Сотрудники МЧС России спасли 12 человек на пожаре в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

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Четверо пострадали, двоим потребовалась госпитализация.

С загоревшегося строительного объекта в Москве спасено 12 человек. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«На улице Василия Ланового, предварительно, на 80 квадратах первого этажа строящегося здания загорелись стройматериалы. С вышерасположенных этажей спасены 12 человек. Все они переданы врачам. Ранее эвакуированы четыре человека», — передает ведомство.

По данным источника 5-tv.ru, что площадь пожара составила 150 квадратных метров, на этажах сохраняется задымление, проводится вентиляция. В результате инцидента всего было эвакуировано 45 человек, четверо пострадали, двоим потребовалась госпитализация.

Ранее 5-tv.ru писал, что очередная заправка загорелась в Махачкале. К приезду пожарных огонь успел охватить заправочные колонки и один автомобиль. Возгорание удалось локализовать на площади 20 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет. На месте работали 26 специалистов и семь единиц техники МЧС России. Накануне сообщалось, что в ходе масштабной проверки автозаправочных станций в Дагестане, инициированных после ряда взрывов и возгораний, ревизоры выявили свыше 17 тысяч нарушений.