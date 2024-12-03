«Честный знак»: плюсы и минусы новой системы маркировки консервов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько; 5-tv.ru

Борьба с контрафактом может привести к негативным последствиям для конечного потребителя.

Контрабанда и контрафакт не пройдут. С декабря маркировка консервированной продукции в России стала обязательной. Как это отразится на ценах и поможет ли нововведение в борьбе с подделками, рассказал корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Лента конвейера здесь не останавливается ни на минуту. Этот консервный завод в Приморье производит миллион банок с рыбой и морепродуктами в год. Здесь закатывают и собственный улов, и партии для других рыболовецких компаний. Все — с обязательной маркировкой в системе «Честный знак».

На производстве клеится этикетка, потом наносится маркировка. Наклейки с уникальным qr-кодом клеятся на каждую баночку. Робот проверяет наличие этой маркировки. Таким образом ни одна банка без наклейки с конвейера сойти не может. В продажу поступают только консервы промаркированные на линии.

Так Минпромторг решил бороться с контрафактом и подделками рыбных консервов, пресервов и даже сушеных морепродуктов. Ведь по статистике каждая десятая банка в стране — неликвид.

«Система позволяет проследить путь каждого конкретного экземпляра товара, промаркированного и удостовериться, что каждая конкретная баночка она обладает всеми потребительскими свойствами и качествами, которые необходимы для движения такой продукции», — говорит руководитель управления безакцизной пищевой продукции «Центра развития перспективных технологий» Юлия Кузьмина.

Неожиданно против нововведения выступили рыбаки и производители. Говорят, маркировка проблему не решит. Есть государственная система Россельхознадзора, которая называется «Меркурий». В нее данные об улове поступают от таможни, Росрыболовства и остальных госорганов, задействованных в цепочке производства рыбопродукции. А в систему «Честный знак» данные заносит производитель.

«Если производитель напишет на баночке ящур и положит туда ящура, то „Честный знак“ никаким образом этому не воспрепятствует. У него нет на это ни полномочий, ни нормативной базы, ни организационных возможностей, ни штата», — говорит управляющий группой компаний Александр Ефремов.

Консервы и пресервы из рыбы просто станут дороже. Ведь новая система требует установки оборудования — эта линия стоила больше 30 миллионов, обучения новых сотрудников. Каждая наклейка стоит примерно полтора рубля.

При этом готовый продукт подорожает кратно, уверены эксперты. Рыбаки, которые не захотят выполнять требования по маркировке просто отправят весь улов на экспорт.

«За все новшества и инвестиционные программы, маркировки и так далее кто заплатит? Конечно, покупатель. В экономике чудес не бывает. И предприятиям, хотят они этого или нет, все это нужно будет закладывать в себестоимость продукции», — говорит президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Оборудование должны установить и честные продавцы, чтобы считывать коды на кассе. При этом стихийные рынки будут работать по-прежнему.

«У Роспотребнадзора просто физически не хватает ресурсов, чтобы контролировать продукцию, которая там продается. Вот в этих местах мы и наблюдаем реализацию товара контрафактного», — говорит председатель Рыбного союза Александр Панин.

В итоге воспользоваться преимуществами получится только тогда, когда заработают все модули и система интегрируется с электронной базой Россельхознадзора. По опыту внедрения обязательной маркировки на шубы, молоко или, например, напитки, на это понадобится пара лет.