Культура 393
Вернулись к истокам: звезды на красной дорожке фестиваля «Легенды Ретро FM 2024»
На музыкальном вечере собрались не только артисты отечественного шоу-бизнеса, но и испанская группа Baccara, дуэт из Франции Ottawan и группа Mr. President — авторы сингла Coco Jumbo.
Культовые хиты — это классика, от которой никто из нас не готов отказаться. Поэтому, сколько бы новых современных музыкантов не появлялось, мы всегда будем возвращаться к «Три белых коня», «Пусть», «А ты меня не поняла», Coco Jumbo и многие другие.
Как себя чувствует Александр Буйнов, делала ли Лариса Долина себе пластические операции, считает ли Валерий Сюткин себя недооцененным артистом, какие роли нравится играть Каю Метову — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.
Дуэт из Франции Ottawan поделился впечатлениями о поездках в Москву: кормят вкусно, алкоголь хороший, народ добрый — вот так!
1/7 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Очаровательная Ирина Нельсон. С прессой общалась около часа и, как оказалось, не зря: певица рассказала о планах поехать в Петербург с программой, посвященной йога-ретриту.
2/7 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Наталье Сенчуковой повезло не так сильно, как Буйнову. Певица пожаловалась на последствия после рака кожи. Артистка рассказала, что теперь они с мужем осматривают друг друга, чтобы быть начеку.
3/7 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Легендарная Лариса Долина выглядела, как всегда, стильно. Артистка призналась, что ничего со своим лицом не делала, просто хорошо сохранилась. Теперь все дружно помолимся за такой внешний вид в 69 лет.
4/7 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
А вот Александр Буйнов развеял все слухи о болезни — вел себя жизнерадостно и позитивно, а на вопрос про самочувствие ответил — «это все придумывают, я хорошо себя чувствую». Что ж, приятно слышать.
5/7 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Кай Метов и его любвеобильность, как всегда, поразила всех женщин. Артист поделился, что роли, в которых он играет самого себя — для него особенные. Ну нравится ему быть собой, что тут скажешь!
6/7 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Валерий Сюткин открыл фестиваль с песней «Семь тысяч над землей». Ответил даже на неудобный вопрос о своей недооцененности в шоу-бизнесе — «я просто много работаю, это даст свои плоды».
7/7 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев