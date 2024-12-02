Слово американского президента: как Байден обманул всех и спас сына от тюрьмы

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Действующий лидер США неоднократно заверял, что согласится с решением суда по делу своего отпрыска, обвиняемого в неуплате налогов и незаконном владении оружием. Но вопреки обещаниям помиловал его.

Джо Байден сегодня продемонстрировал, что значит слово американского лидера. Он решил помиловать своего сына Хантера, которому грозил многолетний тюремный срок по делам о неуплате налогов и незаконном владении оружием. При этом ранее возможность такой амнистии он отвергал. О делах семейных и уголовных — корреспондент «Известий» Александр Якименко.

Это было самое громкое и обсуждаемое уголовное дело в стране после, пожалуй, дела Дональда Трампа. На скамье подсудимых — родной сын американского президента Байдена. Обвинения потянут на четверть века тюрьмы, причем по одному из дел — о незаконном хранении оружия — суд уже вынес решение, а значит, наказания было не избежать, если, конечно, не прибегнуть к помощи папы.

Джо Байдена не раз спрашивали, собирается ли он помиловать сына. Он заявлял, что согласится с решением присяжных вне зависимости от того, каким оно будет, и исключал возможность помилования Хантера.

То же самое полтора года повторяла на своих брифингах пресс-секретарь главы Белого дома Карин Жан-Пьер. Только за последние полгода один и тот же вопрос ей задавали как минимум шесть раз, то есть буквально каждый месяц. И регулярно получали один и тот же ответ.

«Я уже отвечала на этот вопрос раньше, и я очень четко ответила, что нет», — уверяла Жан-Пьер.

Но вот что важно — все это до того, как Дональд Трамп победил на выборах и с него сняли все обвинения. Как выяснили журналисты издания TMZ, на самом деле Байден принял решение о помиловании еще летом, сразу после того, как его заставили выйти из президентской гонки. Он искал только подходящий повод, чтобы обвинить судей в политизированности.

«Я верю в систему правосудия, но также я считаю, что грубая политика вмешалась в этот процесс и это привело к судебной ошибке. Как только я принял решение, уже не было смысла его откладывать. Я надеюсь, американцы поймут, почему я пришел к этому как отец и как президент», — заявил Байден.

Республиканцы в ярости. Они обвиняют Байдена даже в превышении полномочий, хотя формально он имел на это право. По мнению Илона Маска, этот шаг нарушает целостность Соединенных Штатов и принцип, что законы в стране писаны для всех.

О том же самом сейчас говорят и профессиональные юристы.

«Это разрушает доверие американского народа, разрушает доверие избирателей к нашей системе правосудия и к нашей политической системе. Люди должны верить и знать, что, если вы политик, вы будете играть честно. И в данном случае, похоже, Джо Байден не играл честно», — считает политический аналитик Лаура Вашингтон.

Но для Байдена на кону, видимо, может быть нечто большее. Примечательно, что он помиловал Хантера за все преступления с 2014 года. Хотя самые ранние, в которых обвиняют Хантера, он совершил только в 2017 году. Зато именно в 2014 году, сразу после Евромайдана, он устроился на работу в компанию «Бурисма» и стал работать с украинскими олигархами.

Именно Украина стала основной сферой интересов Джо Байдена в последний месяц. Он распорядился или готовится передать Киеву все средства, какие только смог получить от Конгресса, и тем самым подрывает транзит власти, ведь Дональд Трамп обещал остановить конфликт, а не продолжить его.

Трамп в ответ объявил, что поставит во главе ФБР Кэша Пателя, а тот уже обещал массово заводить дела против демократов по малейшим подозрениям в коррупции.

«Я думаю, что это был акт неповиновения со стороны президента Байдена, чтобы сказать президенту Трампу: «Может быть, вы и будете мстить, когда займете пост президента, но не стоит преследовать моего сына», — отметил адвокат, профессор политологии в университете Саймта Петра Ален Сандерс.

Демократы готовятся к тому, что им предстоит отбиваться от преследования политических оппонентов, и решили просто вывести из-под удара тех, кого еще могут спасти. Посадить Хантера Байдена теперь будет невероятно трудно — отменить указ о помиловании не сможет даже Трамп, а новые обвинения можно будет выдвинуть только по делам до 2014 года — по большинству обвинений уже давно прошел срок давности.