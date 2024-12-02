Заключение экспертов: названа причина отравления семьи в Красноярском крае

Фото: Telegram/ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/krksledkom

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Следователи с сентября выясняли причину смерти ребятишек в возрасте от шести до 13 лет.

Правоохранители выяснили причину отравления семьи в Красноярском крае, в результате чего погибли четверо детей. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по региону.

«Согласно заключению экспертов, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия», — говорится в сообщении.

Следователи установили, что причиной гибели детей стало попадание компонентов инсектицидного средства в их организм. Как отметили в ведомстве, накануне отравления глава семейства обрабатывал дом от насекомых аэрозолем. В этом средстве содержался деструктивный яд.

Главной версией является неправильное использование средства отцом дихлофоса. Мужчина распылял всюду и обильно. В результате дихлофос попал на посуду, одежду и мебель.

Смертельное отравление семьи в Красноярском крае

О трагедии в селе Красная Сопка Назаровского района Красноярского края, где отравилась семья с четырьмя детьми, стало известно 21 сентября. В этот день около 11 часов утра все члены семьи почувствовали себя плохо и обратились в больницу с признаками пищевого отравления.

Известно, что вечером 20 сентября вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени, купленные в местном магазине. Правоохранители сразу начали проверять версию о том, что они отравились пищей.

В результате резкого ухудшения самочувствия шестилетняя девочка и 13-летний мальчик скончались в день госпитализации, 21 сентября. Остальных в тяжелом состоянии авиацией доставили в лечебные учреждения Красноярска и Ачинска. Позднее в больнице скончались еще два ребенка, им было 11 и 12 лет.

Позже стало известно, что в отобранных пробах товаров, которыми питалась семья, не выявили превышения вредных веществ. Кроме того, приоритетной версией причины отравления семьи является аэрозольный препарат от насекомых. Его следы нашли в проведенных пробах рвотных масс погибших.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средство от насекомых нашли на посуде отравившейся семьи из Красноярской области.