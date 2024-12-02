В разы дешевле: в какие месяца выгоднее всего снимать квартиру

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В это время рынок аренды жилья менее активен.

В январе, июне и июле можно снять квартиру выгоднее всего. Об этом рассказал изданию Газета.ру ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

«В январе, особенно в конце месяца, на рынке аренды наступает период затишья. Это связано с тем, что большинство бронирований на январские праздники делаются заранее, а после 15-го числа активность на рынке снижается, включая сферу недвижимости. Именно в это время можно арендовать квартиру с хорошей скидкой», — пояснил специалист.

По словам эксперта, похожая ситуация складывается в начале и в середине лета. Большинство людей занимаются поиском жилья приблизительно с середины августа, к началу нового рабочего сезона. Поэтому в шестой и седьмой месяцы года арендовать квартиру выгоднее всего. Скидка может составлять от 5 до 10%.

В течение всего остального времени вопрос с ценой на жилплощадь менее предсказуем. Рынок динамичен и зависит от текущей ситуации. Сейчас аренда жилья в Москве стала рекордно дорогой и составляет около 73,4% от среднего уровня зарплат в городе.

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