Сделают пластику: как проходит лечение мальчика из Кузбасса, над которым издевались мать и отчим

Фото: Telegram/Илья Середюк/ilyaseredyuk

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Ребенка морили голодом, держали на холоде, а также избивали. Сейчас он находится в больнице.

К реабилитации 12-летнего мальчика, которого в Прокопьевске избивали и издевались мать и отчим на протяжении долгого времени, будут подключены пластические хирурги. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Илья Середюк в Telegram-канале.

Середюк навестил в больнице мальчика. Ребенок сейчас находится в палате интенсивной терапии. Местные врачи уже проконсультировались с федеральными специалистами.

«Сейчас основная задача — стабилизировать состояние ребенка. На следующем этапе подключатся пластические хирурги», — написал губернатор.

Медики оказывают мальчику всю необходимую помощь. Когда он сможет свободно общаться, с ним сразу же начнут работать психологи.

Кроме того, губернатору удалось поговорить с ребенком. Мальчик рассказал, что любит футбол. Тогда Середюк пообещал ему организовать занятия в секции, когда тот поправится.

Издевательства над 12-летним мальчиком из Прокопьевска

В среду, 27 ноября, ГУ МВД России по Кузбассу объявило о пропаже 12-летнего мальчика. Согласно сообщению, он накануне примерно в 21:00 по местному времени вышел во двор дома. Удалось найти его 28 ноября. Ребенок находился в одном из городских супермаркетов.

Региональные следователи выяснили, что с мая по ноябрь 2024 года отчим систематически «причинял физические и нравственные страдания» мальчику, в том числе заставлял его ночевать в неотапливаемом помещении без верхней одежды в холод, а также избил ребенка так, что изменилось лицо. Из-за всего этого школьник сбежал из дома.

Причем в этом всем принимала участие и мать мальчика. По данным следствия, женщина вместе со своим сожителем причиняла ребенку страдания, не пускала его в дом из неотапливаемого помещения, содействовала и не препятствовала своему возлюбленному в избиении сына. Мальчика также морили голодом.

В отношении отчима возбудили уголовное дело по статьям «Истязание несовершеннолетнего» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчину задержали. Также

В отношении отчима и матери возбуждено уголовное дело по статье об истязании, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего группой лиц. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Также возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики.

Мальчика в итоге изъяли из семьи, его передали в социальное учреждение. У ребенка порвана губа, а на теле множество следов от побоев и переломов. Сейчас он находится в областной больнице.

Ранее 5-tv.ru писал, что родители из Челябинска два года не могут раскрыть загадку утраты ребенка.