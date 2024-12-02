В Екатеринбурге потушили крупный пожар на заводе по производству полистирола
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров еще накануне. Все это время спасатели МЧС ликвидировали возгорание.
В Екатеринбурге пожарные боролись с огнем почти весь минувший день. Завод по производству полистирола загорелся еще накануне утром, но только ночью в МЧС сообщили, что пожар полностью потушен. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров.
Столб густого черного дыма был виден за многие километры, а предприятие находится рядом с аэропортом Кольцово.
Пострадал один человек, 70 работников цеха эвакуировались самостоятельно. Превышения вредных веществ в воздухе не обнаружено. Причины пожара сейчас выясняются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожар в Башкортостане унес жизни ребенка и пожилой женщины.