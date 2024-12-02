Вертолеты Ми-28нм и Ка-52м уничтожили технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Ударная группа выполнила задачу и вернулась на базу.

Вертолетная группа в составе Ми-28нм и Ка-52м нанесла удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ скрытом в лесистой местности. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Разведка сообщает, что все цели были поражены. Экипаж группы ударных вертолетов успешно вернулся на аэродром вылета.

В ходе проведения специальной военной операции авиация выполняет задачи уничтожения бронетехники противника, сопровождения колонн, поддержки подразделений, а также доставляет десант и военные грузы.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.