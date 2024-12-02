«Называют толстой и некрасивой»: дочь Филиппа Киркорова травят в сети

Фото: © РИА Новости/Мария Девахина

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Наследница народного артиста активно ведет блог и, как и звездный отец, сталкивается с хейтерами.

Не только сами знаменитости, но и их дети вне зависимости от возраста знают, кто такие хейтеры и на что они способны. Некоторые пользователи сети настолько беспощадны, что готовы высмеивать внешность юных звезд, еще не знающих толком, что делать со славой, которую они даже не выбирали. Коснулось это и дочери народного артиста РФ Филиппа Киркорова Аллы-Виктории. Накануне 13-го дня рождения она пожаловалась в Telegram-канале на критику.

«Почему меня все называют толстой и некрасивой? Обидно как-то», — написала девочка.

Подписчики реагировали по-разному, ведь среди них тоже есть вездесущие хейтеры. Но большинство все-таки поддержало Аллу-Викторию. Фолловеры готовы поспорить с осуждающими комментариями. Они считают, что причиной обидных высказываний является банальная зависть. Немудрено, в семье Киркорова все живут роскошно — носят наряды от-кутюр, учатся в лучших школах, им доступны все красоты мира и недоступные многим развлечения. Это им обидно, вот и пишут гадости.

К слову, Алла-Виктория неспроста «ловит много хейта» в соцсетях. Ее аккаунты весьма популярны. На девочку подписаны почти 200 тысяч тиктокеров, у каждого ролика миллионы просмотров. Особенно публика любит, когда она подшучивает над папой и пародирует его. Некоторые шутят, что Алла похожа на Киркорова больше, чем сам Киркоров на себя.

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