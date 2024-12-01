Полицейская техника стянута к месту протестов в Грузии

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

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Фактически возглавившая оппозицию президент Зурабишвили опровергла данные об участии в митингах грузинских наемников ВСУ.

В Грузии сторонники оппозиции продолжают акцию протеста у здания парламента в Тбилиси. При этом неподалеку от собрания людей наготове стоит полицейская техника. Кадры с места событий появились в распоряжении 5-tv.ru.

Фактически возглавившая протесты президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге опровергла информацию о якобы участвующих в акции грузинских наемниках ВСУ, прибывших с Украины. Подобные сообщения Зурабишвили назвала провокацией и слухами и призвала не верить им.

Местные СМИ пишут, что митинги против приостановки обсуждения евроинтеграции Грузии проходят сейчас в Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Хашури, Поте и других городах республики.

По словам спикера грузинского парламента Шалвы Папуашвили, накануне протестующие атаковали здание парламента и повредили там 48 помещений, выбив окна и сломав офисную технику. Также он сообщил о сожженной входной двери и уничтоженных кафетериях и системе освещения фасада здания.

Акции протеста, охватившие страну после парламентских выборов в конце октября, вспыхнули с новой силой на днях, после объявления правительством приостановки переговоров о вступлении в Евросоюз.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе из партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» 28 ноября заявил, что до конца 2028 года Грузия приостановит переговоры о вступлении в Евросоюз и откажется от всех бюджетных грантов, поступающих из ЕС. Кобахидзе объяснил данный шаг постоянным давлением и шантажом со стороны европейских структур. Кроме того, он подчеркнул, что Тбилиси не намерен вводить санкции против России, к чему его также подталкивают еврочиновники.

Отношения между Грузией и ЕС ухудшились в мае этого года после принятия закона «О прозрачности иностранного влияния». Оппозиция охарактеризовала этот закон как «пророссийский» и обвинила нынешнее руководство страны в том, что нормы законодательства напоминают закон об иностранных агентах в России. Евросоюз также выразил недовольство новым законом и настаивал на его отмене.

Тем не менее правящая партия под руководством Ираклия Кобахидзе считает, что этот законопроект необходим для обеспечения прозрачности в финансовых потоках неправительственных организаций, действующих в Грузии. Некоторые из них, по мнению действующих властей, стремились спровоцировать революционные изменения в стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обстановка на акциях протеста в Тбилиси накаляется: силовики разгоняют демонстрантов водометами и слезоточивым газом, а те в ответ стреляют из самодельного оружия.