Автомобиль разорвало пополам после удара о фонарный столб в Новосибирске

Фото, видео: МВД по Новосибирской области; 5-tv.ru

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В результате страшного ДТП водитель госпитализирован, два его пассажира погибли.

Легковой автомобиль Subaru разорвало пополам после удара о фонарный столб в Новосибирске, два человека погибли. Кадры страшного ДТП опубликовала ГАИ Новосибирска.

Сообщается, что авария произошла днем 1 декабря на улице Титова. Виновник ДТП — водитель 1981 года рождения, не имеющий водительского удостоверения, который управлял автомобилем Subaru и двигался со стороны улицы Порт-Артурской в сторону улицы Бийской.

«По пути следования, напротив дома 253/1 по улице Титова, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие — световую опору. В результате ДТП его пассажир, мужчина 1992 года рождения, получил травмы несовместимые с жизнью», — сообщила врио начальника отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГАИ Новосибирска Татьяна Зверева.

Она добавила, что сам водитель и еще один пассажир, также мужчина 1992 года рождения, были госпитализированы. Позднее пассажир скончался в больнице.

На месте происшествия продолжает работать наряд ДПС и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются.

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