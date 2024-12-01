Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/agataagata; 5-tv.ru

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На какие жертвы идет актриса, чтобы продолжать восхищать поклонников?

Актриса Агата Муцениеце продемонстрировала поклонникам процедуры, которые она проходит ради сохранения молодости и красоты. На своей странице в соцсети она опубликовала кадры того, что происходит с ее лицом после уколов микроколлоста. Эта процедура избавляет кожу от мелких морщинок и уменьшает мимические и возрастные складки.

«Если вы спросите меня, что такое микроколлост, я не отвечу вам, прогуглите. Шучу. На самом деле мы будем уплотнять кожу, это натуральный коллаген. То есть мы заколем коллаген, и кожа станет чуть плотнее. Сразу после процедуры мы все красные, мы все в точечках, но мы не пугаемся, это пройдет через два часа. Особенно шея, бедная. Господи, мы, женщины, — психопатки, я вам так скажу», — поделилась 35-летняя Муцениеце в кадре, демонстрируя красное, как после бани, лицо.



Фото, видео: РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/agataagata; 5-tv.ru

Спустя несколько часов актриса выложила новое видео, на котором краснота с ее лица уже сошла. Однако вместо нее появились новые последствия уколов красоты в виде синяков и пятен, похожих на следы от прыщей. Впрочем, Муцениеце вполне довольна процедурой и уверена, что синяки и пятна скоро пройдут, а для завтрашнего «экшена» она их просто «замажет».

«Терпимо, пара дней и будет вообще вау: кожа будет сиять, она напитана!» — заявила актриса.

На днях Муцениеце рассказала в личном блоге, как едва не расплакалась, получив на День матери трогательный подарок от своей дочери Мии.

Поздравить свою маму с главным праздником девочка решила с самого утра. Она вручила самодельную открытку с рисунками и яркими наклейками. На одной стороне находился вкладыш от жвачки, где были слова: «Любовь — это… все время поддерживать друг друга». Вместе с открыткой Муцениеце получила коробку — внутри оказался кашемировый свитер кофейного цвета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему блогер Мария Погребняк не отказывается от «уколов красоты» даже во время беременности.

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