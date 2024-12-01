Звезду «Гарри Поттера» Руперта Гринта обязали выплатить налоговой огромный долг

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сумма составила почти два миллиона фунтов стерлингов.

Актеру Руперту Гринту предъявлено обвинение в неуплате налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает портал The Guardian.

Сумма составила почти два миллиона фунтов стерлингов после того, как он проиграл судебные разбирательства с налоговой службой и таможней Великобритании.

Адвокаты Гринта подали апелляцию, но судья арбитражного суда ее отклонила. Как оказалось, в 2011 году звезда «Гарри Поттера» получил почти пять миллионов фунтов стерлингов от компании, которая управляла его бизнесом. Однако, по информации местных СМИ, выплата была описана как «остаточный доход».

По информации Daily Mail, состояние актера составляет 40 миллионов фунтов стерлингов (пять миллиардов рублей). Подписчики называют его аферистом и недоумевают, откуда у него такие большие деньги. По их мнению, после выхода фильмов о «Гарри Поттере» у Гринта не было успешных проектов.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер Гари Олдман рассказал о перезапуске «Гарри Поттера». В новом проекте он видит себя роли Альбуса Дамблдора.