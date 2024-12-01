Пескова смутило упоминание лабрадора Путина в мемуарах Меркель

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Астахов

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Экс-глава Германии вспомнила о встрече с российским лидером, которая произошла много лет назад.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков недоумевает после высказывания экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о ее встрече с Владимиром Путиным много лет назад. Своим негодованием официальный представитель Кремля поделился в интервью журналисту Павлу Зарубину.

В своих мемуарах Меркель заявила, что Путин стремился «демонстрировать силу», когда привел своего лабрадора на встречу с ней в Сочи в 2007 году. По мнению Пескова, такая трактовка вызывает смущение.

«В Европе с собаками люди свободно даже ездят в общественном транспорте и ходят в рестораны, а тут вдруг если это собака Путина, то это — демонстрация силы», — подчеркнул пресс-секретарь.

Песков уверен, что Ангела Меркель, возможно, просто не была открыта к диалогу, раз оценила присутствие собаки на встрече таким образом. К тому же, известно, что лабрадор даже не лаял на канцлера.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин извинился перед Меркель за ситуацию с собакой на встрече.