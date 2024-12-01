SHAMAN выпустил мощную рок-балладу о победе и возвращении домой

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Новую композицию артист посвятил памяти своего продюсера Антона Коробкова-Землянского.

Автор-исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) официально представил новую песню «Я останусь с тобой» — мощную, но в то же время лиричную рок-балладу, в которой красивая мелодия и пробирающий до мурашек пронзительный текст сочетаются с надрывным вокалом, местами переходящим в страстный шепот.

На фоне тяжелых гитарных рифов, рокота пульсирующих ударных и атмосферного фона синтезаторов голос SHAMAN звучит особенно выразительно и сочно, и в то же время по-русски широко, заполняя все пространство подлинным роковым драйвом и буквально вышибая у слушателя слезы восторга и экстаза.

Безусловно, «Я останусь с тобой» имеет все шансы встать в один ряд с предыдущими хитами Дронова «Я русский» и «Встанем», уже заслужившими статус народных. С 1 декабря композиция доступна на всех музыкальных онлайн-платформах.

Вечная история с новыми смыслами

Песня «Я останусь с тобой» — это вечная история возвращения героя домой, однако в контексте происходящих сегодня событий эта история приобретает новые смыслы. Один из них — это обещание лирического героя вернуться с победой после тяжелых испытаний, которое он дает своим близким. Здесь SHAMAN явно намекает на российских бойцов, которые сегодня отстаивают интересы Родины и скоро триумфально вернутся с полей СВО домой.

Кроме того, «Я останусь с тобой» — это песня-зарок. Герой дает обет не сдаваться назло заклятым врагам, а строки про «сто дорог» создают образ множества жизненных испытаний на его пути.

Наконец, песня — это еще и клятва. Герой клянется, преодолев все преграды, прийти к той единственной женщине всей жизни, которая станет его светом, его воздухом и его домом. Она ждет, чтобы однажды у алтаря обвенчаться с любимым и объявить перед Богом и всем миром, что они выбрали друг друга и дальше по дороге жизни идут вместе.

Искренность в песне подделать невозможно

В живом исполнении песня «Я останусь с тобой» впервые прозвучала на премьере шоу SHAMAN «ПОБЕДА!» на Красной площади в Москве в День государственного флага 22 августа 2024 года. Композиция завершала праздничную программу и стала одним из ее самых лиричных моментов.

С этого концерта стартовал тур SHAMAN по России с программой «ПОБЕДА!», в рамках которого пройдет больше 100 выступлений в разных регионах страны.

Кроме того, «Я останусь с тобой» SHAMAN исполнил 12 ноября на концерте в Липецке в дань памяти своему другу и пресс-секретарю Антону Коробкову-Землянскому, умершему за два дня до этого.

«Я знаю, что Антон очень ждал релиз этой песни. С первых нот, как только услышал, он поверил в ее успех. Он часто говорил, что искренность в песне, в музыке невозможно подделать», — сказал Дронов.

Известный журналист и пиарщик Антон Коробков-Землянский работал с SHAMAN последние два года. Именно в это время Дронов стал звездой всероссийского масштаба и главным патриотическим голосом страны. Немалая заслуга в формировании как сценического образа певца, так и смыслов, которые он несет в своем творчестве, принадлежит Коробкову-Землянскому.

К сожалению, вечером 9 ноября журналист скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности в возрасте 40 лет. Исполненная SHAMAN песня стала его пронзительным прощанием с ушедшим другом и соратником.

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