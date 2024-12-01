Кровля на 400 «квадратах» обрушилась при пожаре на производстве в Екатеринбурге

На пожаре в Екатеринбурге обрушилась кровля на площади 400 квадратных метров

Фото: 5-tv.ru

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Также стало известно об одном пострадавшем.

При пожаре в цеху по производству полистирола в Екатеринбурге произошло обрушение кровли здания на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

«На пожаре в Екатеринбурге обрушилась кровля на 400 квадратах», — говорится в публикации министерства в Telegram-канале.

Ранее в МЧС также уточнили, что в результате ЧП пострадал один человек. С территории промзоны в Екатеринбурге самостоятельно эвакуировались 70 человек. Известно, что на месте работают 95 специалистов и 35 единиц техники.

Также были произведены замеры предельно допустимой концентрации продуктов горения в воздухе. Превышения зафиксировано не было.

По последней информации МЧС, тушение пожара продолжается. К месту следует пожарный поезд. Сообщалось, что площадь возгорания составила 1,5 тысячи «квадратов».