«Оля, завязывай»: Айза уличила Бузову в попытке привлечь к себе внимания

Фото: © РИА Новости/Анатолий Медведь 1/Фотохост-агентство РИА Новости

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Блогер считает, что певица выбрала не лучший способ общения с подписчиками.

Блогер Айза-Лилуна Ай уличила телеведущую и певицу Ольгу Бузову в том, что она привлекает к себе внимание, делая орфографические ошибки в публикациях. Об этом она написала в соцсети.

Бузова опубликовала фотографию с любимым тортом, которым полакомилась на мероприятии. В подписи к снимку она допустила ошибку.

«И на десерт фирменный напалеон („Наполеон“. — Прим. ред.)!» — написала Бузова.

Однако Айза не прошла мимо и отметила, что лучше показывать снимки, на которых телеведущая целуется с певцом Олегом Майами. Ранее с ним певице приписывали роман.

«Оля, да завязывай ты уже с ошибками привлекать внимание! Давай лучше поцелуи с Олегом, на это же приятнее смотреть», — прокомментировала Айза.

На протяжение последних месяцев Бузова то и дело намекала, что наконец встретила достойного и любящего мужчину. Артистка даже начала строить планы на будущее. Поразмыслив, она решила, что забеременеет, годик посидит в декрете, а затем вернется к работе.

При этом имя своего возлюбленного звезда так и не раскрыла. Фанаты предполагали, что выбор Бузовой пал на певца Олега Майами. Пара подогревала слухи о романе, в том числе страстным поцелуем, который произошел на одном из концертов. Однако позже Майами признался, что они с Бузовой просто друзья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезде Stand Up Виктории Складчиковой предложили 40 миллионов рублей за бой с Ольгой Бузовой.