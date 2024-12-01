Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Присылайте »

Артисты развелись еще в 2019 году, но сохраняют дружеские отношения.

Актер Гела Месхи наказал мужчину, который присылал непристойные фотографии его бывшей жене артистке Екатерине Климовой. Об этом он рассказал в интервью для программы на федеральном канале.

Недавно Климова рассказала Месхи о том, что назойливый поклонник отправляет ей снимки непристойного содержания.

«Настоящий мужчина не может присылать дикпики и тому подобное», — подчеркнул Месхи.

Известный своим вспыльчивым характером Месхи не смог проигнорировать такое отношение к своей бывшей супруге. Он потрудился найти этого надоедливого мужчину и наказать его.

«Я всегда оберегаю своих женщин, даже если с ними расстаюсь. Важно, чтобы была помощь, чтобы приехал в любом случае и подрался с кем-нибудь. Вот по голове бы мог настучать», — подчеркнул Месхи.

Гела Месхи и Екатерина Климова поженились в июне 2015 года. В сентябре у звездной пары родилась дочь Белла. Казалось, что их брак идеальный. Месхи называл свою жену самой красивой женщиной России, они вместе делили сцену, съемочную площадку и не стеснялись спрашивать друг у друга советов. Карьера у артистов шла в гору, их окружало много проектов. Но при этом пара начала меньше уделять времени друг другу.

В апреле 2019 года усилились слухи о разводе пары. Екатерина Климова на церемонии открытия 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) появилась без супруга, также она сняла обручальное кольцо. Позднее, 27 мая 2019 года, Хамовнический суд Москвы рассказал, что пара расторгла брак.

Гела и Екатерина остались друзьями и разошлись на доброй ноте. Они вместе воспитывают дочь Беллу. Актеры утверждают, что виной всему стал плотный рабочий график, из-за которого супруги почти не пересекались.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Климова чувствует вину перед детьми.