Дефицит топлива отменен: режим полетов между РФ и Кубой вернулся к обычному

Росавиация: режим полетов между РФ и Кубой вернулся к обычному расписанию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Прежде авиасообщению грозили корректировки в связи с нехваткой керосина в кубинских аэропортах.

Полеты между Россией и Кубой будут выполняться согласно обычному расписанию. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Программа полетов между Россией и Кубой будет выполнена в нормальном режиме, в соответствии с расписанием, сформированным до издания кубинскими авиавластями NOTAM (извещения. — Прим. ред.)», — написал он.

Кореняко отметил, что власти Кубы отменили извещения о дефиците топлива для всех авиакомпаний в кубинских аэропортах с 1 по 8 декабря. Представитель ведомства подчеркнул, что Минтранс России и Росавиация продолжат мониторинг за воздушным сообщением между странами.

Прежде Росавиация сообщала о возможной корректировке полетов между Кубой и РФ. По словам Кореняко, корректировки связаны с нехваткой керосина в аэропортах крупнейших городов островного государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия и Бразилия обсудят организацию прямого авиасообщения. Власти латиноамериканской страны заинтересованы в наращивании потока российских туристов.