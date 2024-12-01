Променад на льду и письмо Деду Морозу: открывается проект «Зима в Москве»

Фото: Пресс-служба Мостуризма

Вместе с проектом открываются катки, новый сезон «Моего спортивного района», фестивали «Московское чаепитие» и «Усадьбы Москвы» и много другого интересного.

Променад по ледовой аллее, огни наряженных елок, согревающий купаж чая, хороводы со сказочными персонажами, представления профессиональных фигуристов, зимняя почта, фитнес-тренировки, соревнования по снежному дартсу — каждый сможет найти развлечение на свой вкус на мероприятиях проекта «Зима в Москве». Он начинается 1 декабря, пишет сайт московской мэрии mos.ru.

Программу для гостей подготовили старинные усадьбы, фестивальные площадки, катки, олимпийский комплекс «Лужники», парки и рыбные рынки. В первый день зимы рассказываем, как получить авторский рецепт семги под шубой, где покататься на сноуборде, кто откроет сезон катания на коньках и куда положить письмо Деду Морозу.

Проект «Зима в Москве» — главное событие сезона, которое объединит все развлечения столицы с 1 декабря по 28 февраля. Москвичам и гостям столицы предлагают огромный выбор мероприятий на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта. Атмосфера зимних традиций распространится по всему городу — будет открыто более 1,9 тысячи площадок.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мероприятиях молодежного проекта «Город героев Москва».