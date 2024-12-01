Авто с двумя мужчинами в салоне вылетело с моста в Саратовской области

Фото: 5-tv.ru

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ДТП произошло в городе Петровск.

Автомобиль с двумя людьми в салоне вылетел с моста в городе Петровск Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД России в беседе с 5-tv.ru.

Как рассказали в ведомстве, все случилось вечером 30 ноября вблизи дома 160 по улице Кирова. Водитель наехал на дорожное ограждение, из-за чего машина съехала в кювет и опрокинулась. Находившихся в авто двух людей госпитализировали.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве произошла смертельная авария. На востоке столицы водитель грузового автомобиля врезался в стоящие после небольшого ДТП автомобили такси, погиб один человек.