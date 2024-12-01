Ребенок погиб при массированной атаке дронов ВСУ на Брянскую область

Фото: © РИА Новости/Игорь Чекачков

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Российские силы ПВО за ночь уничтожили более десяти украинских беспилотников над регионом.

Ребенок погиб в результате массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением беспилотников на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«В результате целенаправленной атаки беспилотным летательным аппаратом по мирным жителям в Стародубском муниципальном округе, к сожалению, погиб ребенок. Приношу семье глубокие соболезнования», — написал он.

Семье, которая потеряла ребенка, будет оказана вся необходимая помощь. Кроме того, также был полностью уничтожен один жилой дом. На местах происшествия работают оперативные службы.

Как сообщал Богомаз, за ночь украинские боевики атаковали регион 12-ю дронами. Их уничтожили российские средства противовоздушной обороны (ПВО).

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ нанесли поражение ВСУ в 11 населенных пунктах Курской области. Украинские боевики также потеряли две бронемашины, по два миномета и танка за минувшие сутки.