Уровень инфляции стабилен: Путин утвердил бюджет страны на 2025–2027 годы

Путин подписал закон о федеральном бюджете на период с 2025 по 2027 годы

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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Закон 27 ноября одобрил Совфед.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов. 27 ноября его одобрил Совет Федерации.

В нем, в том числе, прогнозируются инфляция и ВВП, который вырастет с 214,57 триллиона рублей в 2025-м до 248,31 триллиона в 2027-м, ежегодный рост составит 2,5-2,8%. Уровень инфляции, согласно документу, на следующие три года останется стабильным — 4-4,5%.

В законе отмечается, что в следующем году государственный бюджет пополнится на 40,29 триллиона рублей, предварительные расходы — 41,47 триллиона. Из разницы будет сформирован дефицит в размере 1,17 триллиона. Через год он вырастет до 2,18, а через два до 2,76 триллиона рублей.

Внутренний государственный долг страны, согласно документу, будет увеличиваться. Предполагаемая верхняя граница на 1 января 2026 года — 29,38 триллиона рублей, в начале 2028-го она дойдет до 39 триллионов. Внешний долг, наоборот, уменьшится 61,1 миллиарда долларов в следующем году до 56,5 миллиарда в 2028-м.

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