Жест доброй воли: обрушившиеся на военные объекты Украины российские ракеты напугали весь мир

Фото, видео: 5-tv.ru

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В результате серии мощных ударов, без света в Незалежной осталось более миллиона человек. Парализовано железнодорожное сообщение на западе страны.

Один из самых мощных комбинированных ракетных ударов по энергетическим объектам и военной инфраструктуре Украины.

В небе над Незалежной — ракеты и дроны. Летят отовсюду. Атакуют с девяти разных направлений.

Зарево после точных попаданий в Харькове. Серия мощных взрывов в Одессе и Львове.

Украина обесточена — без света больше миллиона человек. Парализовано железнодорожное сообщение на всем западе, а это основная артерия снабжения ВСУ натовским оружием.

«Сегодня ночью нами был нанесен комплексный удар с применением девяноста ракет подобного класса и 100 беспилотников — поражено семнадцать целей, эти удары с нашей стороны состоялись также в ответ на непрекращающиеся удары американскими ракетами ATACMS», — сказал Владимир Путин.

Российские военные использовали уже проверенную тактику. Сначала бросили в бой ударные беспилотники, заставив ПВО противника тратить снаряды на мелкие цели, а затем обрушили на Украину всю ракетную мощь: от «Искандеров» до Х-101.

«Ракеты воздушного базирования Storm Shadow, французская SCALP и немецкий Taurus имеют боевую часть где-то 450-480 килограмм в тротиловом эквиваленте. Российский аналог этих систем — это ракета воздушного базирования Х-101 — имеет сопоставимую по мощности боевую часть, но значительно превышает каждую из систем европейского производства по дальности», — сказал Владимир Путин.

Не говоря уже о гиперзвуковых ракетных комплексах «Кинжал» и «Циркон», которые также уже не раз уничтожали цели на Украине. В Киеве утверждают, что почти все сбили, даже сверхзвук. Только чем, когда и где — молчат. Доказательств, разумеется, никаких.

Но если слушать украинских аналитиков, то и это была всего лишь какая-то старая советская ржавая ракета, которая просто упала. Хотя весь мир за пределами Украины приходит в себя после удара «Орешника».

«Аналогов „Орешника“ в мире, конечно, нет, и, я думаю, подобные аналоги появятся нескоро, Десятки боевых блоков, самонаводящихся блоков, атакуют цель со скоростью десять махов это около трех километров в секунду», — сказал Владимир Путин.

Максимальная дальность — пять с половиной тысяч километров. Скорость — более 12 тысяч километров в час, боевая часть — полторы тонны, мощность в ядерном оснащении — 900 килотонн, эквивалент сорока пяти Хиросим. Ракета способная поражать даже высокозащищенные объекты, спрятанные на большой глубине. И в буквальном смысле превращает их в пепел. Температура в зоне поражения — достигает 4000 градусов.

«Мощный удар. Это как метеорит падает. Мы же знаем в истории, где и какие метеориты падали и какие были последствия. Целые озера образовались. Так же и здесь, поражение очень серьезное: все, что находится в центре, превращается в пепел, разлагается на составляющие элементы — и поражаются объекты, находящиеся на глубине трех-четырех, а может, даже больше этажей вниз», — сказал президент.

Владимир Путин подчеркивает, «Орешник» не является оружием массового поражения.

Ядерные боеголовки хоть и можно использовать, но просто не нужно. Если запустить сразу несколько комплексов, сила удара будет примерна сопоставима. Уже идет серийное производство этих высокоточных ракет.

Результат увидел весь мир, а вот ясный сигнал, судя по всему, дошел не до всех. Украина — уже после боевого испытания с применением «Орешника» — дважды обстреляла территорию России все теми же дальнобойными ракетами.

«Конечно, мы будем отвечать на такие акты агрессии в отношении Российской Федерации. По значительным целям будем применять те средства, которые есть у нас в распоряжении, в том числе не исключаем и использование „Орешника“ по военным, по объектам военной промышленности либо по центрам принятия решений и в Киеве, в том числе», — сказал Владимир Путин.

Вот он, один из центров принятия решений. Верховная Рада. Это как раз на прошлой неделе Зеленский строит планы в присутствии иностранных послов. Для него они словно обереги — по ним Россия бить не будет. По всем остальным — можно.

Сразу после удара по «Южмашу» следующее заседание депутаты отменили, а после слов Владимира Путина о возможных новых целях «Орешника» и вовсе переехали. Как сказано — в особо охраняемый правительственный квартал. Он якобы закрыт со всех сторон американскими «Пэтриотами». А глава офиса Зеленского Подоляк продолжает уверять, что «Орешника» не существует.

Пять минут лететь «Орешнику» сюда. Чуть дольше — чуть дальше. В зоне поражения вся континентальная Европа. Восемь минут — до Варшавы, до Берлина — одиннадцать, четырнадцать — до Брюсселя, где расположена штаб-квартира НАТО, за 17 секунд «Орешник» доберется до Парижа, а за 19 — до Лондона.

«Ну а как же? Если их специалисты полетные задания закладывают и передают сами себе развединформацию и сами себе согласовывают нанесение ударов объектов на территории Российской Федерации», — сказал Владимир Путин.

И первое боевое применение «Орешника» и последний мощный комбинированный ракетный удар — это не предупредительный выстрел, а, скорее, жест доброй воли.

«В нашем „меню“ этого класса продуктов, если можно так выразиться, в ближайшем будущем могут появиться и другие продукты. Как в таких случаях говорят, клиент, безусловно, будет доволен», — сказал Владимир Путин.

Крайнее предупреждение: с Россией шутить нельзя, последнее слово все равно останется за нами. Ну и ракетных систем у нас в десять раз больше, чем у всех стран НАТО вместе взятых.