Фото, видео: © РИА Новости/Тарас Литвиненко; 5-tv.ru

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Меж тем, Россия, согласно осенним данным, по-прежнему остается главным поставщиком газа в ЕС.

По итогам сентября Россия оказалась снова, как в лучшие годы, главным поставщиком газа в Европу, обеспечивая до четверти рынка. На втором месте по поставкам в Европу сейчас Алжир, и только на третьем — США.

Запутанная история, не правда ли? А потому что зима на носу. Всем холодно.

Нет, конечно, в Евросоюзе сейчас смена власти и новая команда во главе все с той же Фон дер Ляйен объявила, что уж теперь-то точно очистит Европу от плохого российского газа. И в этом, наверняка, ей поможет новый глава европейского МИДа Кая Каллас. Бывший премьер Эстонии у нас вообще-то по уголовному делу проходит и МВД на нее в розыск подавало, за осквернение памятников. В общем, понятен уровень будущих взаимоотношений.

Может от того с ностальгией вспоминают Ангелу Меркель, при которой, по крайней мере, Германия достигла наивысшего экономического расцвета, с дешевым российским газом.

Меркель опубликовала мемуары на 700 страницах. Книгу тут же раскупили. По слухам, издательство ей заплатило до 90 миллионов евро за эту книгу. Меркель подробно описывает свой путь, особенно уделяя внимание непростым переговорам с Россией.

Она продолжает утверждать, что во время одной из первых встреч Владимир Путин специально пустил в кабинет собаку, чтобы психологически воздействовать. И это один из стойких мифов, который российскому президенту приходится развенчивать спустя годы.

«Я позднее узнал, что она боится собак. Так бывает. Насколько я помню, она рассказывала, что в детстве ее укусила собака. Ну, так бывает, психологическая травма. Когда узнал об этом, я извинился перед ней. Я сказал: «Ангела, извини, я не знал об этом». Я еще раз к ней обращаюсь и говорю: «Ангела, пожалуйста, извини меня. Я не хотел причинить тебе никакой душевной боли. Наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора. Приношу свои извинения. Если ты еще вдруг когда-нибудь — я понимаю, что это маловероятно сегодня — приедешь, ни в коем случае не буду этого делать», — прокомментировал вышеизложенный случай Владимир Путин.

Урсула фон дер Ляйен любит животных, особенно лошадей, она — профессиональная наездница, как и положено аристократке. В резиденции российского президента есть конюшня с первоклассными скакунами.

Есть ли другие точки соприкосновения между Москвой и Брюсселем? Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин продолжит тему.

Зима в этот раз не пришла, а обрушилась на Европу — ливнями, ураганным ветром и снежным бунтом.

Германия оказалась во власти надвигающегося шторма «Тельзе», который уже сеет по стране свой арктический хаос.

Экономические прогнозы выглядят апокалиптично. Bloomberg предрекает «самую холодную пору» для Европы в этом году: санкции США против Газпромбанка, вступающие в силу 20 декабря, угрожают полным прекращением поставок российского газа. Это настоящая энергетическая ловушка для ЕС.

«Нам нужен именно дешевый газ, а это в настоящее время возможно только из России. Американский СПГ примерно на 30% дороже, что губительно сказывается и для наших граждан и, конечно, для бизнеса», — сказал член сената Берлина Гуннар Линдеманн.

На фоне кризиса и рекордного роста цен некогда ведущая немецкая экономика продолжает утопать в новой волне банкротств. Теперь и средние компании, столетиями составлявшие промышленное ядро страны, одна за другой уходят в прошлое.

Накануне досрочных выборов в Бундестаг партия Альтернатива для Германии объявляет курс на выход из Евросоюза.

«Европейский союз все больше мутирует в спрута, который ограничивает свободы граждан и разбазаривает наши деньги, поэтому мы хотим откатить ЕС к изначальной задумке. Помимо этого, конечно, мы хотим мирного сотрудничества с Россией. Это абсолютно ясно», — сказал Депутат Бундестага Штефан Котрэ.

О временах былого процветания остались лишь горькие воспоминания. И кто жэе этим занимается? Ангела Меркель выпустила свои мемуары на злобу дня.

«Было освобождением больше не быть у власти. Было освобождением писать эту книгу. И когда вы держите ее в руках впервые, такую ​​жемчужину, вы стоите перед собой в некотором благоговении и говорите: «Ух ты!», — рассказывает на презентации своего труда Ангела Меркель.

Увесистая книга, в которой Меркель оплакивает «Северный поток». И при этом она ничуть не жалеет о решении не принимать Украину в НАТО.

В первый же день продаж немецкие журналисты обрушились с нелицеприятными рецензиями. Мемуары Меркель, писали в СМИ, как пощечина всем украинцам.

Но даже теперь, когда предприниматели закрывают двери своих компаний, а целые отрасли переживают упадок, поддержка Киева, судя по всему, будет только нарастать. Назначения на ключевые посты в Еврокомиссии говорят сами за себя.

Новый глава Евросовета, португалец Антониу Кошта первым же делом объявляет о начале «мозгового штурма» по защите ЕС — от России и Трампа, от кого же еще.

«Мы все мечтаем о мире, особенно героически сопротивляющиеся украинцы. Но мир не должен означать кладбищенское умиротворение. Мир не должен означать капитуляцию и служить наградой за агрессию», — говорит Антониу Кошта.

Не говоря уже о том, что в Брюсселе впервые появился Еврокомиссар по обороне. И отнюдь не все тут полном восторге от этого.

Фракция «Патриоты за Европу» в полном составе голосует против.

«Еврокомиссары — совершенно неизвестные широкой общественности люди, которых никто не избирал, и, тем не менее, они будут диктовать 450 миллионам людей в Европе, как жить», — говорит Жордан Барделла, глава французской партии «Национальное объединение».

Но хотя бы и в Еврокомиссии уже признают, что окончательно сбились с пути, а иначе стали бы выдумывать такие многозначительные названия для своих планов на ближайшую пятилетку.

Правда, учитывая заявленный в документе дальнейший отказ от российских энергоресурсов, курс к еще большему экономическому айсбергу

«Европа, с одной стороны, решила отказаться от зависимости от России, но, с другой стороны, попала в зависимость от США. Однако я считаю, что, как только завершится война на Украине, европейские страны вновь обратятся к российскому газу и вернутся к прежнему формату сотрудничества», — говорит доктор исторических наук Адриан Зелайла.

Такие же тревожные настроения ширятся и за кулисами европейских трибун. Так что в действительности этот «Европейский Титаник» все-таки ищет только обходные пути.