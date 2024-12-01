Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Как доходы и расходы госбюджета будут влиять на ситуацию?

Центробанк представил новый дизайн купюры в тысячу рублей. Предыдущий вариант вызвал много протестов, был изображен минарет с полумесяцем и церковь без креста. Объяснения что, мол, так оно и есть на самом деле в Казанском кремле, страсти не утихомирили.

ЦБ учел ошибки и сейчас предложил 25 объектов на выбор, которые могли бы украсить купюры и там нет ни одного даже похожего на религиозные сооружения.

Глава ЦБ представляла новый дизайн лично, но вокруг были архитекторы и культурные деятели, потому никто не спросил у Эльвиры Набиуллиной — а что вообще происходит с рублем?

А он на этой неделе покатался по американским горкам. По отношению к другим основным валютам дешевел, дешевел, так что в пике доллар был по 110 рублей, а евро по 116. И лишь к концу недели отыграл назад. Эксперты связывают такое ралли с последствиями новых санкций, введенных США в конце прошлой недели против российских финансовых учреждений.

Они перед отлучением от международных «корзин» валют бросились все скупать дома. Ну, и плюс традиционная российская привычка — в любой непонятной ситуации запасайся долларами. ЦБ ситуацию смягчил, до конца года сам отказался от закупок инвалют. Вроде теперь всем должно хватить.

Что касается доллара — то он в принципе укрепляется по отношению к другим валютам на волне ожиданий от Трампа.

Он уже обещает ввести высокие торговые пошлины на всех и вся даже против ближайших соседей - Мексику и Канаду. Этих он наказывает за потоки наркотиков и нелегалов через границы.

А проблему дальнейшего содержания Украины намерен переложить на Европу — как уверяют в СМИ.

Понятно, что еще не вступив в должность он уже нажил немало врагов.

И они не бездействуют. В последние дни несколько членов будущей администрации стали беспокоить частыми ложными вызовами полиции. Мол, там то и там то — бомба. Приезжает спецназ, всех трампистов в пол и ничего.

Но самое страшное, что лица из окружения Трампа, в том числе члены его семьи стали получать угрозы физической расправы. В штате Аризона даже арестовали жителя, который с винтовкой в кадре записывал ролики с обещаниями убить конкретно Бэррона Трампа, младшего сына будущего президента США.

Такое «неспортивное» поведение противников республиканца отметили даже в Москве.

«У нас бандиты так не делают. Когда криминальные группировки между собой борются, женщин и детей не трогают, оставляют их в покое, борются мужики между собой. А эти — трогали, понимаете? Но это настолько омерзительно, что лишний раз подчеркивает все падение сегодняшней американской политической системы», — сказал Владимир Путин.

И эти угрозы нельзя воспринимать не серьено. На Трампа дважды реально покушались во время предвыборной кампании. Один раз почти попали. А до инаугурации - два месяца, так что будущее американской политики очень неопределенно.

В таких непростых условиях российский парламент закончил утверждение бюджета, вслед за нижней палатой документ попал в верхнюю. В Думе между первым и третьим чтениями депутаты внесли почти 900 поправок. Но в целом баланс сошелся, заверил министр финансов РФ Антон Силуанов:

«Мы этом году ожидаем баланс, но если говорить о цифрах, то до 100 миллиардов рублей мы ожидаем дефицит бюджета по итогам 2024 года. И, если говорить про 2025 год, то мы ожидаем прироста собственных доходов на десять процентов».

Но ситуация так быстро меняется, что между тем, что заложено в бюджете и тем, что есть в реальности уже существуют расхождения.

Так средний курс доллара по плану в будущем году должен быть 96,5 рублей. А он уже почти 108. Ставка ЦБ, от которой рассчитывают все кредиты запланирована 15%, а она 21. И это означает дополнительные траты в том числе и бюджета — предупредил глава Счетной палаты РФ Борис Ковальчук:

«Сохранение ключевой ставки на столь высоком уровне ограничивает инвестиционные возможности бизнеса и приводит к росту расходов федерального бюджета, в том числе расходов на обслуживание госдолга и субсидирование процентных ставок по льготным кредитам».

Сенаторы послушали, но бюджет утвердили. Тем более, что с доходами российского бюджета ситуация также может исправиться.