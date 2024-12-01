Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Никакие санкции не повлияли на интерес мирового сообщества к российской науке.

Медицинское направление стало одним из ключевых на завершившемся в Сириусе на берегу Черного моря Конгрессе молодых ученых. По закону, у нас молодой — в возрасте до 35 лет.

Однако Всемирная организация здравоохранения рекомендует категорию молодых расширить до 45 лет. Все благодаря развитию науки и здравоохранения. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

За чем могут стоять ученые? За знаниями, конечно. Зал не вмещает всех желающих, из года в год масштабы конгресса продолжают увеличиваться. В этом году его посетили более семи тысяч участников.

В роли переводчика для гостей выступает искусственный интеллект. Пока что в тестовом режиме. Но чаще происходящее в Сириусе не нуждается в переводе. Все что здесь планируют создать или уже демонстрируют, соткано из языка науки.

А здесь пересекла горизонт медицина будущего. Это, например, когда профессионально отслеживать жизненно важные показатели можно прямо на ходу. Ну или распечатать на принтере часть тела, как этот нос для исследований.

«Она используется нами для эффективного скрининга лекарственных препаратов при их разработке. Есть всего одна похожая коммерческая модель в мире японского производителя, ее стоимость более одной тысячи долларов», — рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры фармацевтической технологии Сеченовского университета Елена Бахрушина.

Студенты и аспиранты, инженеры и конструкторы ведут диалог друг с другом, с научными компаниями и с властью.

Конгресс — настоящий шанс для молодых ученых привлечь к своим идеям внимание, а может и финансирование. Предложить нашим новаторам есть что, будь то строительная сфера или военная.

«Она мобильная, может переноситься двумя членами расчета, ее масса составляет порядка 30 килограммов. Сопровождать мы можем и обнаруживать порядка сотни целей, сопровождать одновременно порядка десятка целей. В наземной радиолокации, насколько мне известно, не применяются», — сказал инженер Владимир Гребенкин.

И самое важное, что готовый продукт все чаще становится полностью отечественным.

«Это пятиосевой фрезерный станок. Площадь обработки — метр, станок — четыре, а чтобы эксплуатировать, нужно 16 метров. Соответственно мы за все 16 платим. И мы подумали, что если сделать станок, у которого зона обслуживания будет только спереди. А по всем другим сторонам не будет. И начали проектировать. Мы те ребята, которые за этот год произвели сорок станков и произведем пятьдесят», — сказал инженер Александр Рожков.

Средний возраст участников конгресса — тридцать пять лет. Многие уже добились немалых высот, что в очередной раз доказывает: именно молодые ученые — главный залог технологической независимости страны.

Здесь не изобретают велосипед. Даже самым банальным на первый взгляд вещам ищут нестандартное применение. Например, то что похоже на простенькую видеокарту, может выступать как носитель электронного щита от вредоносных программ.

«Это очень хорошая разработка, которая позволит вывести наше предприятие на новый уровень и не зависеть от иностранных компаний», — говорит ученый Уральского института Илья Висин.

На интерес мирового научного сообщества к российскому не могут повлиять ни санкции, ни западные попытки изоляции. Наглядный пример — Алессандро Пароди. Ученый из Италии. Работал в США. Он тоже принимал участие в конгрессе, но никуда не уехал, потому что работает в лаборатории университета Сириус. Занимается исследованиями, которые могут помочь победить рак.

«Россия конкурентоспособная. В Штатах, например, исследования уже сразу заточены на бизнес, в России больше традиционная, фундаментальная наука», — сказал ученый научного центра генетики и наук о жизни университета «Сириус» Алессандро Пароди.

Но эта фундаментальность только на руку науке прикладной. Все накопленные знания и важные открытия почти сразу находят свое применение на практике. Молодые ученые доказывают это на каждом мероприятии конгресса, рассказывают, как они видят будущее, равняясь при этом на опыт своих старших коллег. Ведь даже небольшое на первый взгляд открытие в какой-то одной области может помочь совершить настоящий технологический скачок. На сессии о принципиально новых материалах, об этом рассказывал президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Мы за короткий срок создали гиперзвуковое оружие, а это материал, который раньше работал при 1500 градусов, потом при одной восьмой тысяче, а эти — при двух тысячах. И мы это сделали, а другие — нет. Вот вам ответ. Сегодня следующий шаг — это две с половиной — три тысячи градусов», — заявил Ковальчук.

Конгресс — это ключевое событие в рамках десятилетия науки и технологий, которое Владимир Путин объявил своим указом два года назад. Очень вероятно, что опыт полученный здесь можно будет увидеть на стендах и в экспериментальных, а может и серийных образцах, уже на следующем конгрессе: главном научном событии для всех молодых ученых, армия которых пусть медленно, но верно растет по всей стране.