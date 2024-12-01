Суд с ароматом Нового года: россиянин заработал 42 миллиона на мандариновой афере

Фото: © РИА Новости/Томас Тхайцук

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Вместо наслаждения внезапным богатством новороссийского Остапа Бендера ждет камера.

Житель Новороссийска провернул мандариновую аферу на 42 миллиона рублей. Удалось почти все — и выманить деньги, и получить их, и некоторое время порадоваться, но не скрыться с огромной суммой от следствия. Находчивый мошенник уже получил обвинительное заключение и ждет суда. Об этом сообщает пресс-служба МВД в своем Telegram-канале.

По данным следователей, мужчина узнал, что бизнесмен из Сочи хочет купить в Грузии целую тысячу тонн мандаринов. Недолго подумав, он связался с «заказчиком» и предложил свои посреднические услуги — пообещал помочь в приобретении и поставке фруктов. Предприниматель согласился, перевел аферисту 42 миллиона и стал ждать звонка.

Никто, разумеется, на связь больше не вышел, деньгами мандариновый король распорядился по своему усмотрению. Сотрудники краевой полиции его разыскали, возбудили уголовное дело по статье 159 (мошенничество) и заключили под стражу на время следствия. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до десяти лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.

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