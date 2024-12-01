США приостановили стратегическое партнерство с Грузией

Фото: © РИА Новости/Александр Имедашвили

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В Тбилиси тем временем идут протесты из-за заморозки переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Госдеп США официально заявил о приостановке стратегического партнерства с Грузией, соответствующая публикация появилась на сайте ведомства. В то же время в Тбилиси продолжаются протесты и массовые беспорядки, связанные с заморозкой переговоров о вступлении страны в Евросоюз (ЕС) до 2028 года.

28 ноября об этом сообщил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, объяснив это ненадежностью потенциальных партнеров и страхом повторить путь Украины. Согласно заявлению Госдепа, Штаты рвут связи из-за политики правящей партии «Грузинская мечта» и собственно Кобахидзе. Позиция американской власти заключается и в том, что большинство грузин против выбранной антиевропейской линии.

«Действия „Грузинской мечты“ нарушили основные принципы нашего стратегического партнерства между США и Грузией… В результате Соединенные Штаты приостановили действие этого механизма», — сказано в заявлении Госдепа.

В ведомстве призвали Тбилиси пересмотреть свои решения и «вернуться на евроатлантический путь», а также отменить ряд законов, которые «ограничивают свободу самовыражения». Тем временем акции протеста в Грузии становятся все более агрессивными и разрушительными. Минувшей ночью демонстранты атаковали парламент, в ходе столкновений пострадал один полицейский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит на улицах Тбилиси и публиковал эксклюзивные кадры с места событий.