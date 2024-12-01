Рок-музыканту Гарику Сукачёву исполнилось 65 лет

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru

Несмотря на возраст от не изменяет своему образу.

Легенда, рокер, гений, лирик и даже немного наглец в хорошем смысле этого слова — так об этом человеке говорят коллеги, друзья и поклонники. Гарик Сукачёв 1 декабря отмечает день рождения. Ему 65.

Его многочисленные творческие работы неподвластны времени и всегда цепляют за душу. Он не только талантливый музыкант, но еще режиссер, актер, сценарист. Всегда разный в жизни и на сцене, но всегда искренний и настоящий. В чем секрет успеха музыканта, рассказывает коррепондент «Известий» Максим Прихода.

Куда ни глянь — и в фойе, и в зале — фирменные Сукачёвские кепки-восьмиклинки. Да и музыканты главного хулигана российского рок-н-ролла следуют заданной им моде. Сам он выходит на сцену в нуарном образе, но уже с первых аккордов превращается в того самого разбитного гуляку, каким его знают и искренне любят.

В его студии — та самая бабушка на картине в полстены. Здесь вообще собрание артефактов. Вот гитара, на которой его песни играли в окопах в зоне СВО, вот — старая отцовская труба, а это — мастеровая саратовская гармонь, подаренная Львом Лещенко.

Именно фольклорными оттенками, густо замешанными на джазе и залихватских кабацких куплетах, музыка Сукачёва всегда отличалась от того, что делали другие рок-первопроходцы в конце 80-х. Это он придумал в песни «Бригады С» добавить духовые. Понимал сразу — это выстрелит.

«Старый новый год, 86 год, 14 января. Все, я проснулся. Мы проснулись знаменитыми. Все! Все! Мгновенно произошло, но я в этом совершенно не сомневался», — рассказывает Сукачёв.

«Ну, наглый самоуверенный тип на то время, который говорил: Мы поставим этот мир на уши», — вспоминает рок-музыкант Сергей Галанин.

И ведь поставили. Сначала — с Сергеем Галаниным. Затем были и другие творческие тандемы. Например, проект «Боцман и бродяга» с Александром Ф. Скляром. Именно в рамках этого дуэта новую жизнь обрел давно забытый романс «А я милого узнаю по походке».

«Мы тогда уже почувствовали, насколько нам интересно концертно быть вместе в большой программе, насколько мы можем творчески друг друга подначивать. Это были концерты сплошной кайф», — отмечает рок-музыкант и телеведущий Александр Ф. Скляр.

И только Гарик Сукачёв летом 2022-го мог собрать два десятка рокеров, чтобы те смогли хором заявить: «я остаюсь».

«Музыка, пожалуй, основополагающая история, потому что это же такая колоссальная энергия. А я ощущаю энергии. Вот эта энергия необычайная, вот эта волна, которая тебя пронизывает, просто передать невозможно», — говорит Сукачёв.

Эксцентричный и эпатажный на сцене, в театральном зале Гарик Сукачёв превращается в Игоря Ивановича — тонко чувствующего режиссера. Трогательная драма «Сашашишин», про нежную любовь и сложный внутренний мир людей с аутизмом, до сих пор заставляет плакать зрителей современника.

А до этого — его спектакль «Анархия» гремел на всю Москву.

«На мой взгляд, это был замечательный проект, необычный, сильный. И мне, конечно же, было очень приятно работать и в такой компании, и с таким материалом», — заявил хореограф-постановщик спектаклей «Анархия» и «Сашашишин» Егор Дружинин.

У Сукачёва за плечами с полдюжины киноработ, вспомнить те же «Праздник» и «Дом солнца». Он не раз и сам примерял на себя яркие экранные образы. И в каждой из своих творческих инкарнаций он максимально искренен.

«Я говорил тысячу раз: я кошка, у меня девять жизней, понимаете? Вот и все. Я был разным. И мне нравится, мне есть, что вспомнить», — говорит Сукачёв.

Во всем, к чему прикасается рука мастера рок-эпатажа чувствуется размах. Гарик Сукачёв любит масштаб во всем, и на сцене с ним минимум дюжина музыкантов. Впрочем, зажигать многотысячные залы он способен и одной своей харизмой.

Хулиган на сцене и вдумчивый художник за ее пределами — всеми этими образами Гарик Сукачёв жонглирует, играючи. И не смотря на почтенные 65, так же юн и азартен в творчестве, которое необходимо ему, как воздух и вода.