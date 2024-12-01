Буря после затишья: в Сирии начался новый виток противостояния с террористами

Фото, видео: Reuters/Mahmoud Hassano; 5-tv.ru

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Радикалы снова атаковали позиции правительственных сил.

В Сирии после четырехлетнего затишья исламские радикалы внезапно атаковали позиции правительственных войск и сумели за считанные дни занять несколько десятков деревень, а также большую часть самого крупного города страны — Алеппо. Также они подошли к окраинам четвертого по величине города — Хамы.

Сергей Ларов провел телефонные переговоры с главами МИД Ирана и Турции. Министры согласились с необходимостью активизации совместных усилий, направленных на стабилизацию обстановки в Сирии, и срочного комплексного рассмотрения обстановки в рамках «Астанинского формата».

Тем временем, весь северо-запад Сирии под угрозой новой оккупации боевиков. До этого они четыре года тихо сидели в провинции Идлиб, где им выделили угол после гражданской войны. Одна из группировок, Хайят Тахрир Аш Шам* сумела объединить вокруг себя другие формирования и пошла в атаку. Выяснилось, что боевики в период перемирия времени не теряли, обзавелись дронами — и для наблюдения, и для атак. Сирийские СМИ писали, что террористы из Тахрир Аш Шама наладили контакты с украинскими спецслужбами, так что можно не исключать, что в нападении на Алеппо есть и украинский след. Но интереснее другое, кто стоит за этой атакой.

Экипировка боевиков, их вооружение и средства связи указывают на то, что деньги в проект вложенные немалые. И явно не Киев, сводящий концы с концами, был спонсором. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев следит за ситуацией и анализирует кому выгодно обострение в Сирии.

Под звук выстрелов боевики сбрасывают с лошади стального Хафеза Асада, отца нынешнего Башара. Для такого, конечно, особая удаль нужна: человек правил страной 30 лет, четверть века как умер, ответить не может. Но охота на памятники — хороший видеоотчет для заказчиков бунта, сколько раз такое видели. Да и в целом, все строго по крылатой цитате: «никогда такого не было и вот опять». Ну, скажите на милость, кому на Западе нужна мирная спокойная Сирия? Зачем западу эта страна вообще? А затем, что там полыхало, полыхает, а если вдруг не полыхает, то должно заполхнуть в нужный момент. Ну вот и пожалуйста…

Этих ребят, которые так мощно шли на Алеппо, в русскоязычном интернете величают просто ХТШ. Если посложнее, то это запрещенная в России Хайят Тахрир аш-Шам. В сущности, неважно. Была Аль-Каида*, потом ИГИЛ*. Сейчас новое название фактически тех же ребят, только в профиль. Это вчера ты глотки просто так резал, а сегодня — борец за свободу.

«Когда многие страны Запада, в особенности во главе с США и их союзниками, говорили о том, что они борются против террора, мне кажется, это надо было воспринимать с точностью до наоборот, потому что террор, в основном, который сейчас в Сирии снова заявил во всю свою громкость, во всей амплитуде действия, это сила, которая пользуется поддержкой внешних сил. В основном, это финансовая поддержка», — говорит Тофик Аббасов, политолог.

Главный вопрос, как всегда, зачем, или точнее — кому выгодно?

«Есть большой вопрос, почему конфликт в Сирии, который большинство людей считали, в основном, законченным, снова накаляется. Похоже, есть несколько причин. Я думаю, что США и Израиль помогают разжигать пламя этого конфликта», — говорит Дэниел Ковалик, журналист и политолог США.

Что уж точно бесспорно — это то, что Сирия слишком у многих как кость в горле. А еще и с Россией дружит. А еще Россия ей помогла справиться с большой бедой несколько лет назад. Осадочек у Запада остался.

«Цели вооруженных группировок, включая Хайят Тахрир аш-Шам, — захватить как можно больше территорий, подконтрольных сирийским властям, и поэтому это борьба за территорию, за стратегические районы в рамках территории Сирии. Соответственно, кажется, что все движется к эскалации и увеличению количества сражений, которые произойдут в ближайшие дни», — сказал Муханнад Хафизоглу, исследователь в области международных отношений.

Сирийская армия, будем честны, пока не справляется. Хотя они вроде бы армия, а на той стороне просто отряды боевиков, хоть и подготовленные лучше иной армии. Но и такое уже видали не раз.

«Первый раз такое настолько масштабное… Уже это можно сравнить с событиями в Ираке, когда под ударами набегами запрещенного у нас халифата рухнула оборона тоже очень большого города Мосула. И сейчас, на самом деле, что сейчас происходит, никто не знает, потому что по слухам, которое, скорее всего, уже похоже на правду, из города уже сбежала гражданская и военная администрация. И кто ведет оборону? Скорее всего, какие-то разрозненные очаги», — предположил политолог Андрей Никулин.

О чем же это все? Скорее всего, о чем всегда — о деньгах. Возьмите один проект газопровода, например: из Катара в Европу. Как его ни прокладывай — все равно получается через Сирию. И чтобы Европа не мерзла, в Сирии должно быть пожарче. Пока там не воцарит кто-то более сговорчивый, чем Асад. Это, вообще, логично, но грустно, конечно.

Есть версия, что обострение в Сирии направлено не только против России, но и против Ирана, который точно также поддерживал правительство Асада все эти годы.

Главы французской и британской разведок провели на этой неделе редчайшую публичную встречу, в один голос заявили, что в течение ближайших месяцев у Ирана появится ядерное оружие, и надо это не допустить.

В одном можно не сомневаться, что эти два острых конфликта на Украине и на Ближнем Востоке — проявления одного глобального противостояния, стран Запада и остального мира. Вспыхнула «арабская весна» — не получилось, сделали ставку на Украину — здесь тоже подучили по зубам, опять качнули Ближний Восток. И так будет продолжаться, пока система международных отношений не придет в равновесие.

* — организация признана террористической и запрещена в России