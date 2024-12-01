Зурабишвили вцепилась в президентское кресло: в Грузии продолжаются протесты

Фото, видео: 5-tv.ru

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Митинги в стране проходят по отработанной на Украине схеме.

В Грузии, где вот уже третий день оппозиция пытается организовать Евромайдан, поставить палатки, как это было в Киеве в свое время, не дает полиция. Точно так же, как и не дает захватить здание парламента. Повод для беспорядков тот же, что и на Украине десять лет назад — действующие власти приостановили евроинтеграцию и даже отказались от всех грантов со стороны Евросоюза (ЕС).

Мы видим кульминацию противостояния правящей партии «Грузинская мечта» и их откровенно прозападных оппонентов во главе с президентом Саломе Зарубишвили. Но по сути это кульминация борьбы Грузии за право на суверенитет, за право выстраивать подлинно независимую внешнюю политику.

К 14 декабря протест мог бы сам сойти на нет — на этот день были назначены выборы нового президента, но Зарубишвили обострила ситуацию по максимуму. Заявила, что не признает эти выборы, не признает новый парламент, а значит Грузию все активнее подталкивают к силовому разрешению конфликта. О ситуации в Тбилиси рассказывает корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Беспорядки от Батуми до Тбилиси. В столице на проспекте Руставели полиция разгоняет протестующих водометами и слезоточивым газом.

Это после того, как в стражей порядка вновь полетели камни, бутылки, петарды и даже бутылки с зажигательной смесью — очень сильное дежавю.

Полицейские приступили к разгону демонстрантов, они движутся от площади Свободы выстроившись в цепь, у них пластиковые щиты, они идут по направлению к парламенту

Люди маршируют по улицам, вооружаются подручными средствами, кто-то уже приходит в камуфляже, масках, с дубинами. Цель нескольких тысяч человек — парламент, где заседают те, кого выбрали миллионы грузин.

Гнев людей сплошь и рядом завернутых в американские, европейские и украинские флаги вызывал тот факт, что грузинские власти заявили, что приостанавливают интеграционные процессы с Европой, причем не навсегда, а на четыре года.

«Еще более невыносимым является каскад оскорблений, которым мы подвергаемся со стороны этих лиц на протяжении многих лет. Противники нашей страны превратили Европарламент в тупой инструмент шантажа Грузии, что является большим позором для Евросоюза», — сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Причем люди даже не дослушали, бросились свергать власть, хотя те пояснили для непонятливых: намеченные реформы никто сворачивать не собирается и все запланированные обязательства по соглашению об ассоциации выполнит. Просто по планам — как раз к 2028 году. А диалог приостановили, чтобы как раз европейцы перестали использовать переговоры как механизм шантажа.

Ведь последние несколько месяцев почти каждый западный чиновник спешил предупредить Тбилиси, что если там не свернут в нужную сторону и, например, не отменят закон об иноагентах, к слову, весьма облегченную версию аналогичного американского закона, то не видать им райского сада. К открытым угрозам Запад перешел в сентябре, когда парламент принял законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ* и смене пола.

«Они хотят от Грузии убрать все традиционное, всю нашу историю стереть, принять ЛГБТ. Мы приняли закон о прозрачности. Грантоеды не хотят показывать, куда они свои деньги девают. Они вкладывают все эти колоссальные деньги, чтоб свергнуть наше правительство. У них это не получается и не получится никогда», — сказала член политического совета партии «Солидарность во имя мира» Натали Аргвлияни.

Особенно странно выглядело, когда за евроинтеграцию начинали отвечать напрямую американцы.

«Действия правящей партии и антизападная риторика поставили под угрозу демократический путь Грузии и ее экономическую безопасность, членство в ЕС, а также поставили отношения Грузии с США под угрозу», — заявил представитель госдепартамента США Мэтью Миллер.

От евроденег, а точнее грантов, правительство тоже отказывается. Там относительно немного — сто миллионов евро, но и ими пытались угрожать. Тот же Жозеп Боррель обещал все отдать так называемому гражданскому обществу.

Опять же если власти не пойдут у них на поводу. Требовали выступить с оружием против России, присоединиться к санкциям.

«Они не пошли на поводу Запада и не включились в эту братоубийственную войну, которая, повторюсь, случилась на Украине. В этом лично я и партия поддерживаем, мы поддерживаем мир», — заявил председатель партии «Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти.

Гражданское общество, точнее та часть, про которую говорил Боррель, когда обещал миллионы, возмущается. Люди на улицах требуют интеграции с ЕС прямо здесь и сейчас, чтобы прямо как на Украине.

Их требования тут же на улице очень поддерживают послы западных стран и даже досиживающая последние дни в кресле президента Саломе Зурабишвили, гражданка Франции, к слову.

В кресло она вцепилась изо всех сил, даже выпустила телеобращение, в котором отказывается соблюдать закон страны и уходить в отставку.

«Легитимного парламента нет, поэтому нелегитимный парламент не может избрать нового президента. Отсюда не может быть никакой инаугурации», — заявила Зурабишвили.

Она призывает выходить на протесты, ставку делает на молодежь, обращается к студентам и даже школьникам — тактика, испробованная на Украине и в арабских странах.

«Запад однозначно пытается устроить цветной переворот в Грузии. Она намерена добиться повторных выборов в Грузии, добиться в основном с помощью улицы», — сказал политолог Тимур Пипия.

Протестующие не теряют надежд в лучших традициях цветных революций стучат в кастрюли, жгут покрышки и мусорные баки, строят баррикады, снова и снова бросаются на полицейских.

Итог двух неспокойных ночей — несколько пострадавших полицейских и десятки задержанных нарушителей порядка. В соцсетях продолжают множиться призывы приходить на улицы, организовано все как раз по западным стандартам, похоже для Брюсселя и других додавить новое законно избранное правительство, дело какой-то чести. Главное не разбить голову, стараясь.

Грузия сразу после развала Советского Союза рассматривалась странами Запада как форпост на Кавказе. Местные элиты и не сопротивлялись.

Приход к власти Михаила Саакашвили — это первая цветная революция на постсоветском пространстве. На следующий год была «оранжевая» — в Киеве, то есть технологию обкатали и масштабировали. Цели и лозунги 20 лет одни и те же: вступление в ЕС, присоединение к НАТО. Две морковки, которыми умело машут не первый год. Такое ощущение что с методичек просто сдули пыль.

Они даже лидеров протестов подбирают с одинаковыми биографиями: стипендиат программ Госдепа Саакашвили, муж гражданки США Виктор Ющенко, наконец комбо-набор — гражданка Франции, выпускница американского Колумбийского университета Зурабишвили.

Когда в Тбилиси в разгар острой политической борьбы снова приехала делегация евродепутатов в оранжевых шарфиках — это был слишком прозрачный намек. Странно, что печеньки не привезли. Грузинские власти намек поняли и сделали правильные выводы. Решение не ждать у моря погоды и самим отложить евроинтеграцию вырывает из рук кукловодов все ниточки. Грузинам не надо из кожи вон прыгать, доказывая, что они чего-то достойны. Ведь достоинство — оно внутри, либо есть, либо его нет. Достоинство — это привилегия иметь собственное мнение и способность его отстаивать.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.