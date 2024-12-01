Алсу назвала главный недостаток своей внешности

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Пока поклонники восхищаются неувядающей красотой и женственностью артистки, она искренне стесняется одной особенности и тщательно ее скрывает.

Певица Алсу призналась, что не вполне довольна своей внешностью. Которую, к слову, тысячи ее поклонников считают эталоном красоты! Звезде 41 год, она родила троих детей, но все еще по-девичьи стройна, выглядит молодо и ухоженно. Во-первых, по мнению самой исполнительницы, ей повезло родиться у красивых и моложавых родителей, но и работать над собой тоже приходится, чтобы продолжать ловить восхищенные взгляды.

В подкасте «Черное/белое» Алсу рассказала, что окружила себя профессионалами, которые следят за состоянием ее кожи и рационом. Филлерами певица не увлекается, но уколы ботокса признает. Подтяжки, говорит звезда, делать еще рано, по этому вопросу она уже консультировалась у специалистов. Ведущий смело заявил, что в российском шоу-бизнесе она первая красавица, в ответ услышал лишь застенчивую благодарность. И рассказала про свой изъян.

«У меня уши торчат сильно. Видишь, я лопоухая. Я не могу делать сильно зализанные прически делать, потому что у меня как у Чебурашки торчат уши», — объяснила она.

Собеседники дружно посмеялись и не поверили Алсу даже когда она подняла волосы и продемонстрировала те самые «уши Чебурашки». И добавили, что в некоторых странах лопоухость стала модной, но такой тренд артистке не по душе.

Как известно, в этом году шоу-бизнес встряхнула новость о разводе исполнительницы с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 совместных лет. По слухам, причиной стали измены Яна, а статус разлучницы, хотя тому и нет прямых открытых доказательств, получила модель Анастасия Решетова. Ранее, писал 5-tv.ru, теперь уже свободная певица описала своего мужчину мечты.