Путин утвердил индексацию социальных пенсий с апреля на 14,75%

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Президент РФ подписал закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы.

Социальная пенсия в России будет проиндексирована на 14,75%. С 1 апреля 2025 года ее размер составит 15 456 рублей. Соответствующие изменения следуют из закона о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным 30 ноября. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Закон, кроме того, предполагает индексацию выплат по государственному пенсионному обеспечению на 4,5% в 2026 году и на 4% в 2027-м. Также с 1 января 2025-го страховые пенсии вырастут на 7,3%, через год планируется повышение на 4,5 и 5,5%, а в 2027-м — на 4 и 4,1%. В конце 2025 года средний размер, согласно плану, будет составлять как минимум 24 тысячи рублей.

Несколькими днями ранее Владимир Путин подписал закон об увеличении периода выплаты накопительной пенсии до 22,5 года, он вступил в силу 1 января 2025 года. В Госдуме сообщили о грядущем повышении пенсии для работающих и неработающих россиян, предварительно, это произойдет к 1 февраля в случае соответствия индексации уровню инфляции.

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