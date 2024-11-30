Концерт рэпера Mayot в Петербурге был сорван из-за рейда СК

Фото, видео: Telegram/Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу/gsuskrf_spb; 5-tv.ru

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Полицейские и сотрудники ОМОН проверяли заведение на наличие наркотиков.

Концерт рэпера Mayot в Петербурге был сорван силовиками, проводившими рейд по выявлению нарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. В сети появились видео, снятые посетителями — на них толпа поклонников исполнителя ждут прояснения ситуации на улице перед концертной площадкой.

Речь идет о клубе Base (бывший «Гигант Холл») на Кондратьевском проспекте. В ряде Telegram-каналов появилась информация о сорванном мероприятии и обысках, присутствии полицейских, представителей Следственного комитета (СК) и бойцов ОМОН.

Журналисты РБК со ссылкой на сотрудников управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пишут, что обыски на шоу рэпера не проводились. Пресс-служба ведомства опубликовала видео, снятое во время рейда, сообщила его цель, но не указала названия площадки, упомянув только Кондратьевский проспект. Также не уточняется, был ли это концерт Mayot.

«Сегодня, следователями СК России при силовой поддержке регионального управления МВД России и Росгвардии с целью установления лиц, возможно причастных к незаконному обороту запрещенных веществ, в указанном клубе проведен рейд. В ходе проверочных мероприятий выявлено семь несовершеннолетних, распивающих спиртные напитки, в состоянии алкогольного опьянения», — сказано в публикации.

Согласно заявлению ведомства, следственный отдел по Калининскому району проводит процессуальную проверку по факту госпитализации троих несовершеннолетних с признаками токсического опьянения после концерта в клубе на Кондратьевском проспекте. Нарушения, выявленные по результатам описанного выше рейда, будут направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении родителей подростков к административной ответственности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь на 30 ноября ОМОН устроил рейды в нескольких клубах Москвы. Проверке подверглись заведения, проводившие ЛГБТ-вечеринки*.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.