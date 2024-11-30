Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Известный театральный деятель обвиняет в организации нападения бывшую супругу.

Известного режиссера Андрея Перевалова избили в центре Петербурга. Видео инцидента опубликовала юридическая компания «Юрпитер», представляющая интересы театрального деятеля. Сам он в телефонном комментарии 5-tv.ru подтвердил факт избиения.

По словам Перевалова, инцидент произошел еще в начале ноября, но за помощью к юристам он обратился только сейчас. Режиссер утверждает, что нападение на него организовала его бывшая супруга Тамара, связанная с организацией «Системно-векторная психология». Один из участников этой группы жестоко избил режиссера возле его дома.

Как рассказывает Перевалов, в день нападения его экс-супруга хотела привести в их общую квартиру неизвестных ему мужчину и женщину. Перевалов вышел с ними на улицу, где незнакомец напал на него с криками «Я убью тебя!» и стал наносить удары руками и ногами.

«Тамара привела людей, чтобы избить меня и выгнать из квартиры. Судя по их агрессивному поведению вначале, когда они рвались в наш дом, все это планировалось сделать при Соне и Пете (дети режиссера — Прим. ред.). Слава Богу, мне удалось не пустить этих людей, и Петя видел только кровь на папе после нападения. Я не мог отвечать на их агрессию агрессией, потому что дома меня ждали напуганные дети, и я просто терпел этих выродков, их удары и оскорбления», — написал Перевалов во ВКонтакте.

Режиссер предполагает, что мотивом нападения на него может быть жилищный вопрос. Члены «Системно-векторной психологии» считают, что квартира, в которой проживает Перевалов, принадлежит его бывшей жене. Сама Тамара, по словам режиссера, 24 июня этого года ушла из дома, бросив детей, и с тех пор с ними не общалась.

Режиссер посетовал, что уже полгода вынужден в одиночку заботиться о двоих малышах, причем теперь для него это стало вдвойне сложнее. После избиения Перевалов в течение недели передвигался с помощью костыля, а сейчас продолжает лечиться и ходит на капельницы.

Проверку по факту нападения на Перевалова проводят сотрудники УМВД Центрального района Петербурга. Режиссер тем временем обратился к юристам за помощью в защите своих прав.

Андрей Перевалов родом из Ачинска, известен как создатель «Первого виртуального театра» и «Гражданского творческого союза Санкт-Петербурга».

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