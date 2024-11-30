Мечтам суждено сбываться: как прошла белая вечеринка Виктории Бони

Фото, видео: Telegram/Виктория Боня/v_bonya; Instagram*/victoriabonya; 5-tv.ru

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Друзья подарили ей очень дорогие подарки.

Телеведущая Виктория Боня устроила белую вечеринку в честь своего 45-летия. Кадрами звезда поделилась в личном блоге в соцсетях.

День рождения у телеведущей 27 ноября, но вечеринку она решила устроить через два дня, в пятницу, так как посчитала, что в этот день должно быть удобно всем гостям. Но, как оказалось, она ошиблась.

В начале праздника Боня отметила, что у многих звезд не получилось прийти, так как в этот же день проходило большое мероприятие у певца Филиппа Киркорова. Ее даже просили перенести праздник, но именинница не согласилась.

Боню у самого входа заведения встретил Прохор Шаляпин. В беседе с порталом Starhit.ru артист заявил, что подарил ей очень дорогой и бесценный подарок, но об этом знают только двое — он и, соответственно, виновница торжества.

Но, каково же было удивление телеведущей, когда кусок торта кто-то из гостей купил за 15 миллионов рублей.

«Эти деньги я потрачу на восхождение на Эверест», — радостно заявила звезда в своем блоге.

Также в беседе со Starhit.ru Боня призналась, что тур в Гималаи обойдется ей в 25 миллионов рублей. К тому же, они с подругой планируют снять фильм про подъем телеведущей на гору. Затраты составят примерно шесть миллионов рублей.

Родственников на торжестве Бони не было — ее дочка учится в Англии, а мама отдыхает в Египте после неудачной пластической операции. Звезда отметила, что у нее есть все, кроме Эвереста. И, наконец-то, заветная мечта исполнится.

Ранее 5-tv.ru писал, что Боня похвасталась дорогим подарком от ухажера.

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