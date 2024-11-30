Секретный трюк: назван способ снизить тягу к алкоголю

Фото: www.globallookpress.com/Jens Kalaene

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Было проведено исследование среди женской половины населения.

Снизить количество употребляемого алкоголя возможно с помощью одного трюка. Об этом сообщает Food Quality and Preference со ссылкой на статью ученых Университета Портсмута.

Группа экспертов досконально изучила связь между памятью и потреблением на примере алкогольных напитков. Они провели исследование, в котором приняли участие 50 женщин в возрасте от 18 до 46 лет. Их поделили на две группы — первая должна была посчитать сколько калорий они потратили при употреблении алкоголя, а вторая, напротив, вспомнить поездку на автомобиле.

Следующий этап состоял из дегустации напитков на основе водки. Здесь ученые хотели посмотреть в каком темпе участники справятся с задачей.

В итоге оказалось, что первой группе потребовалось меньше времени для того, чтобы выпить алкогольный напиток. По словам исследователей, эти женщины имеют сниженную тягу к алкоголю, потому что они хотят избежать избытка калорий.

В дальнейшем ученые планируют провести аналогичный эксперимент с мужчинами, так как они все-таки употребляют алкоголь в два раза чаще женской половины.

Ранее 5-tv.ru писал, что нарколог раскрыл неудобную правду об алкоголе.