В МИД РФ назвали условие для начала диалога по мирному договору с Японией

Захарова: диалог с Японией возможен только после ее отказа от враждебного курса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ALEXANDR KAZAKOV

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В Токио на днях заявили о намерении заключить с Москвой мирный договор и решить многолетние территориальные вопросы.

Возобновление диалога по мирному договору между Россией и Японией возможен только после отказа Токио от враждебного курса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ни один договор нельзя заключить без проведения переговоров. Как российская сторона неоднократно указывала ранее, возобновление полноценного межгосударственного диалога с Японией возможно исключительно в случае отказа официального Токио от враждебного курса, нацеленного на нанесение ущерба нашей стране и ее гражданам», — говорится в комментарии дипломата на сайте ведомства.

По словам Захаровой, российская сторона считает единственным возможным решением «территориальной проблемы» с Японией международное признание существующей границы. Любые другие варианты неприемлемы, подчеркнула представитель МИД.

Накануне о переговорах с Японией по мирному договору высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также отметил, что переговорам между странами мешают недружественные действия со стороны Японии, хотя ранее Москва и Токио находили в себе силы и политическую мудрость предметно заниматься диалогом.

За день до этого премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что намерен заключить с Россией мирный договор и решить территориальные вопросы.

Территориальные проблемы заключаются в нежелании Японии признавать принадлежность Курильских островов (Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды) к России. В то же время Россия не признает саму природу спора, считая суверенитет над южными Курильскими островами абсолютно законным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что властям Японии посоветовали отложить переговоры с Россией по теме Курильских островов на время украинского конфликта.