«Да!» — Филипп Киркоров подтвердил свое третье отцовство
Певец Филипп Киркоров стал крестным отцом сына актрисы Марины Федункив
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Имя малыша неизвестно.
Народный артист РФ Филипп Киркоров снова стал отцом. Об этом стало известно на презентации клипа на его песню «Черная пантера».
Артист появился перед журналистами в компании актрисы Марины Федункив. Он пошутил, что ему все надоели с вопросами, поздравил ли он ее с рождением сына.
«Как будто ты папа, да?» — поддержала юмор Федункив.
«Да! Может, потому что я папа крестный. Все вопросы только о тебе», — ответил Киркоров.
Тем самым, он дал понять и прессе, и поклонникам, что крестил сына 53-летней Марины Федункив. Сама актриса долго скрывала свою беременность, а все подозрения поклонников по этому поводу игнорировала. Только недавно Федункив призналась, что родила первенца. Но имя мальчика она не спешит раскрывать.
Ранее 5-tv.ru писал, что дочь и сын Киркорова сбежали из элитной школы Дубая. Дети так и не смогли освоиться на чужбине.
Оказалось, что Алла-Виктория и Мартин очень скучали по Родине. Теперь они вернулись домой и ходят в российскую школу. Известно лишь, что обучение в год стоит миллион рублей на одного учащегося.