«Искали по всей стране»: в новом клипе Киркорова снялся его двойник

Двойник Филиппа Киркорова появится в его новом клипе на песню «Черная пантера»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Имя мальчика артист не называет.

Двойник народного артиста РФ Филиппа Киркорова появится в его новом клипе. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на презентации своего клипа «Черная пантера».

Певец отметил, что они с командой хотели сделать эту работу значимой и культовой. Кроме того, артист признался, все трюки и экшн сцены, которые увидит зритель, — его мастерство.

«Я ходил тренировался, репетировал с каскадерами. Так что, 99% все сам в этом клипе», — прокомментировал Киркоров.

Также появится двойник Киркорова, но имя мальчика артист не раскрывает.

«Придет маленький малыш, который играет меня в детстве. Искали по всей стране двойника маленького, нашли из города Челябинск. Путем кастинга вычислили этого малыша», — отметил певец.

Он добавил, что не собирался побить рекорд Майкла Джексона по продолжительности клипа. Но из-за того, что вся идея не уместилась в положенный хронометраж, пришлось увеличить видео до 23 минут. Также певец рассказал, что один приглашенный гость не смог принять участие в клипе по объективным причинам.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Ольга Бузова не в силах отказать Филиппу Киркорову. Между ними очень тесная связь.